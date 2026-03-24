Schulen, Straßen, Sportanlagen: Der Bund hat dafür viel kreditfinanziertes Geld versprochen. 114 Millionen Euro erhält der Kreis Bad Dürkheim. Und Bockenheim?

Um eine Investitionsoffensive für Infrastruktur und Klimaneutralität zu starten, hat der 20. Deutsche Bundestag beschlossen, ein Sondervermögen über 500 Milliarden Euro einzurichten. Das über langfristige Darlehen finanzierte Geld wird nun langsam nach dem Königssteiner Schlüssel ausgeschüttet – unter Berücksichtigung von Steueraufkommen und Bevölkerungszahl. In der jüngsten Bockenheimer Ratssitzung wollte Jörg Neumann (CDU) wissen, wie viel davon auf Ortsebene ankommen wird.

Daniel Krauß (SPD), der bei der Zusammenkunft anwesende Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland, gab Auskunft. Demnach landen von den 114 Millionen Euro, die dem Landkreis Bad Dürkheim zufließen, rund 17,5 Millionen Euro auf VG-Ebene. „Der Betrag lässt sich über einen Zeitraum von zwölf Jahren abrufen“, sagte Krauß. Der Kreis habe ein regionales Umsetzungskonzept zu entwickeln. Dafür müsse die VG bis zum 16. April Maßnahmen melden, die mit dem Sondervermögen finanziert werden sollen.

Verbandsgemeinde übernimmt Lenkung

Darüber müsse der VG-Rat noch entscheiden. In der Verbandsgemeinde bestehe Konsens darüber, dass die Summe nicht an alle 21 Kommunen überwiesen werde, sondern bei der Verwaltung verbleibe, um sie von dort gelenkt sinnvoll einzusetzen. „Das ist die einzige Möglichkeit, das Geld fair auf verschiedene Projekte zu verteilen“, sagte Krauß.

Jedes damit in Angriff genommene Vorhaben müsse ein Investitionsvolumen von mindestens 250.000 Euro haben. Beispielsweise sei zu überlegen, ob für die Sanierungen der Grundschulen etwas davon genommen werden soll. Konkret für Bockenheim kündigte Krauß an, dass eventuell der Anbau an das Gerätehaus der Stützpunktwehr mithilfe des Sondervermögens realisiert wird. Allerdings müsse der Bund erst noch die Durchführungsverordnung erlassen.