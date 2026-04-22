Knappe 18 Millionen Euro wird die Verbandsgemeinde Leiningerland vom Sondervermögen abbekommen, das ist bekannt. Jetzt gibt es Neuigkeiten: Zwar fehlt laut VG-Chef Daniel Krauß (SPD) noch die Rechtsverordnung, aber es steht inzwischen fest, in welche Bereiche die Verbandsgemeinde das Geld investieren möchte. Geplant ist, es in Hochwasser- und Brandschutzkonzepte, in die Schulen, Turnhallen und Radwege zu stecken. Darüber informierte Krauß nun den Verbandsgemeinderat. Wichtig sei, bei den Projekten jeweils die Nachhaltigkeit nachzuweisen. Mitte Juni will der Kreistag die Konzepte der Kommunen beschließen, heißt: Bis dahin muss die VG liefern. Allerdings, betont Krauß, brauche es keine komplett ausgearbeiteten Projektvorschläge. Grobe Themenbereiche reichten aus. Die will die Verbandsgemeindeverwaltung nun für den nächsten Haupt- und Finanz- sowie Bauausschuss im Mai ausarbeiten, um dann darüber zu beraten, kündigte der Bürgermeister an.