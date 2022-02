Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene können sich am Mittwoch bei einer Sonderaktion in Eisenberg gegen das Coronavirus impfen lassen. Ein Team der kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises und des Deutschen Roten Kreuzes sind am 16. Februar in der Integrierten Gesamtschule in der Friedrich-Ebert-Straße 19: Zwischen 11 und 16 Uhr gibt es dort Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahren muss ein Elternteil dabei sein. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können sich mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten eine Spritze geben lassen. Wichtig ist, dass sie den Personalausweis und möglichst den Impfpass vorlegen.