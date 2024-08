Zur Abfallentsorgung gibt es manchmal Unklarheiten, auch bleiben hin und wieder Beschwerden über die Müllabfuhr nicht aus. Andererseits ist das komplizierte Recyclingsystem interessant. Am Mittwoch, 14. August, ab 14 Uhr haben unsere Leser bei der RHEINPFALZ-Sommertour die Chance, Verantwortlichen des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Bad Dürkheim Fragen zu stellen. Auch gewinnen sie tiefere Einblicke in die Arbeit beim Abfallwirtschaftszentrum mit Wertstoffhof in Grünstadt, Obersülzer Straße 44. Kurzentschlossene können sich noch bis Dienstag, 13. August, 12 Uhr, anmelden: Per E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de. Bitte „AWB“ in den Betreff schreiben und den vollständigen Namen sowie Kontaktdaten angeben. Die Teilnehmer werden benachrichtigt.