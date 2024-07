Wer Lust hat auf eine moderne Variante des Räuber- und Gendarmspiels mit Infrarot-Phasern in einer 1200 Quadratmeter großen Halle mit spannender Landschaft, hat am Mittwoch, 31. Juli, die Gelegenheit dazu. Die Freizeitstätte Laserforce öffnet um 18 Uhr exklusiv zur RHEINPFALZ-Sommertour für unsere Leser ihre Arena. Es sind noch ein paar Plätze frei. Bei einem kostenlosen Rundgang zu Beginn der Aktion lassen sich außerdem VR-Cubes und Escape-Rooms kennenlernen. Anschließend ist zu einem Sonderpreis von fünf Euro pro Person eine Runde Lasertag möglich. Interessenten müssen mindestens zwölf Jahre alt sein und sollten bequeme, dunkle Kleidung sowie festes Schuhwerk tragen. Anmeldungen werden noch bis Dienstag, 30. Juli, 12 Uhr, entgegengenommen unter der E-Mail-Adresse sommertour-gru@rheinpfalz.de. In der E-Mail müssen die eigenen Kontaktdaten angegeben werden. Die Plätze werden verlost, die Teilnehmer erhalten eine Nachricht.