In einer Woche wollen wir mit Kindern auf die RHEINPFALZ-Sommertour gehen. Am Freitag, 19. August, treffen wird uns um 10 Uhr in der protestantischen Schlosskirche in Mühlheim. Dort können die jüngsten Leser dieser Zeitung spielerisch lernen, wie eine Orgel funktioniert, an der im Bild Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler sitzt. Orgelbaumeister Andreas Schiegnitz hat in seiner Werkstatt in Albsheim ein Instrument angefertigt, das die Kinder gemeinsam zusammenbauen können. Dabei gibt es auch eine kindgerechte Führung zur 1738 erbauten Stumm-Orgel, bei der gezeigt wird, wie der Wind in die Pfeifen kommt. Anmeldungen bitte bis Donnerstag, 18. August, 9 Uhr an die E-Mail-Adresse: sommertour-gru@rheinpfalz.de.