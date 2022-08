Die Verbandsgemeinde Eisenberg feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich ihres Jubiläums ist auch sie bei dieser RHEINPFALZ-Sommertour mit von der Partie und öffnet am Dienstag, 23. August, 18 Uhr, für RHEINPFALZ-Leser die Tür zum Rathaus. Dort gibt es nicht nur die von Fotograf Helmut Dell kuratierte Bilderausstellung zu sehen, sondern auch einen Vortrag von Autor Hermann Schäfer zu hören, in dem dieser viel Wissenswertes zur VG-Geschichte erzählen wird. Bürgermeister Bernd Frey (SPD) und sein Team wollen außerdem auch ein paar „historische“ Utensilien aus dem Rathaus-Betrieb vorzeigen. Anmeldungen bitte bis Montag, 22. August, 10 Uhr, per E-Mail an sommertour-gru@rheinpfalz.de.