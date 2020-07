Schüler der Klassenstufen 5 bis 8 können noch bis 24. Juli entscheiden, ob sie ihre Ferien verkürzen wollen, um in einer der letzten beiden Ferienwochen Mathe und Deutsch nachzuholen.

Es sind zwar nicht nur die Fächer Mathe und Deutsch, die während der Schulschließungen ausgefallen sind, doch die einwöchige Sommerschule wird sich auf eben jene Fächer konzentrieren. Für die Grundschulen organisieren die Verbandsgemeinden und die Stadt die Sommerschulen, für die älteren Schüler ist der Kreis Bad Dürkheim zuständig. Er bietet in Grünstadt am Leininger-Gymnasium Nachlern-Kurse an. Kinder, die die Integrierte Gesamtschule besuchen, werden ebenfalls am LG betreut.

Der Kreis koordiniert den Unterricht in den Ferien

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) sagt: „Die Ankündigung des Landes kam sehr kurzfristig, wir hätten uns frühere Informationen gewünscht.“ Doch der Kreis übernehme die Aufgabe gern. Die Koordination liegt bei der Schulabteilung der Kreisverwaltung. „Natürlich ist das eine zusätzliche Aufgabe für uns, aber es ist ein gutes Angebot“, findet Sigrid Horchler, die die Federführung innehat. 230 Väter und Mütter im Kreis hatten sich auf eine Voranfrage der Schulen gemeldet. Bislang sind 73 Schüler angemeldet. Der Unterricht wird von Montag bis Freitag an drei Stunden am Vormittag stattfinden.

