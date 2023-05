Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona, Auswärtsspiele in Bielefeld und Sasha mit der Nationalhymne zum Bundesligaauftakt – in der bevorstehenden Saison gibt es nichts, was es nicht gibt. Das gilt auch und insbesondere für die derzeitige Transferperiode: Die finanziell arg gebeutelten Clubs müssen dieses Jahr tief in die Trickkiste greifen, um trotz leerer Kassen den ein oder anderen Neuzugang auf das Mannschaftsfoto zu zaubern.

Ein kurzer Überblick, was bislang an Ausstiegsklauseln gezogen und Tischtüchern zerschnitten wurde.

FC Bayern: Sané, Nübel, Nianzou – die Transferbemühungen