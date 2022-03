Zum sechsten Mal will ein kleines überparteiliches Team um Felix Eichner ein Zeichen gegen die sogenannten Spaziergänge setzen. Am Luitpoldplatz in Grünstadt in Höhe des Modehauses Jost wird heute ab 17.30 Uhr wieder eine „Kundgebung gegen Faktenignoranz sowie die Verharmlosung von Corona und für Solidarität mit den Opfern der Pandemie“ stattfinden. Wie bereits beim letzten Mal wird Raum für einen Protest gegen den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gegeben.