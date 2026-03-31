Soll das Soldatengrab Schifferstein erhalten bleiben und künftig von der Ortsgemeinde gepflegt werden? Was aus Sicht der Ratsmitglieder dagegen spricht.

Unter den Namen der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg an den Wänden der Altleininger Trauerhalle findet sich auch Hermann Schifferstein. „Das war der Onkel meiner verstorbenen Mutter“, sagt Ruth Kröhler. Die Informationen über diesen Mann sind spärlich. „Ich weiß nur, dass er in der Talstraße gelebt hat und wohl sehr beliebt war“, erzählt sie. 1943 oder 1944 sei er mit einem Bauchschuss ins Lazarett Warstein gekommen. „Nach seiner Entlassung ist er den Spätfolgen der schweren Verletzung erlegen“, so die Hinterbliebene.

Schifferstein wurde dann in einem Soldatengrab auf dem Friedhof beigesetzt. Kröhler kümmert sich regelmäßig um die Begräbnisstätte, „so lange ich es noch kann“. Auf der riesigen Granitplatte stehen lediglich zwei Nachnamen: Portscheller und Schifferstein, keine Vornamen, keine Geburts- und Todesdaten. „Eduard Portscheller war der zweite Ehemann von Hermanns Witwe Therese, der Schwester meiner Oma“, klärt Kröhler auf. Die beiden, die in Mannheim lebten, seien ebenfalls in diesem Grab beigesetzt worden: sie 1984 und er rund zehn Jahre später.

Nutzungsrecht läuft jetzt ab

Nun läuft das Nutzungsrecht laut der Verbandsgemeinde Leiningerland zum 1. April aus. Kröhler kann das nicht verstehen, denn es habe damals geheißen, dass die Grabstätte eines Soldaten für immer bleiben würde. Nach dem Gesetz haben Kriegsgräber – sofern sie als solche anerkannt sind – ein unbegrenztes Ruherecht, weil sie nicht nur dem Gedenken dienen, sondern auch eine Mahnung zum Frieden sind.

Dennoch hatte der Rat nun in seiner jüngsten Sitzung zu entscheiden, ob die Gemeinde das Grab einebnen oder die Unterhaltung übernehmen möchte. Volker List ( FWG) berichtete, dass sich seine Fraktion dagegen ausgesprochen habe, ein Ehrengrab daraus zu machen: „Zum einen liegen auch andere Verstorbene dort, zum anderen steht der Name Hermann Schifferstein auf der Gedenktafel in der Friedhofskapelle.“ In dieselbe Kerbe schlug der Erste Beigeordnete Gunther Schneider (FWG).

Der Beigeordnete Frank Dennhardt, auch ein Freier Wähler, informierte, dass es in Altleiningen bislang drei Ehrengräber gebe. Eines für Albrecht Dennhardt, der 1943 durch eine Zeitbombe im Alter von zwölf Jahren ums Leben kam. „Dann gibt es noch zwei Soldatengräber, in einem ist Josef Weigand beerdigt, in dem anderen Rudolf Bohn. Sie werden durch Angehörige gepflegt, wobei das Grab Weigand überholt werden müsste“, so Dennhardt, dem bis kurz vor der Ratssitzung gar nicht bewusst war, dass es sich bei der Begräbnisstätte Schifferstein um ein Soldatengrab handelt. Er lehnte die Übernahme der Pflege durch die Kommune ebenfalls ab.

Bürgermeister Benjamin Claus (FWG) formulierte den Beschlussvorschlag, wonach das Gremium gegen eine Umwandlung in ein Ehrengrab ist. Der komplette Rat stimmte dem zu.