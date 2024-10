Momentan wird in Neuleiningen Glasfaser gelegt. Die Trupps der Firma Mawa-Bau graben sich durch das Baugebiet In den Schelmenäckern. Doch einem Anwohner fällt auf, dass den Arbeitern etwas Wesentliches fehlt .

So sehr man sich auch über den längst überfälligen technischen Fortschritt in Sachen Digitalisierung freut: Beim Breitbandausbau in der Region hakt es. Immer wieder wird darüber berichtet. Zu Recht, wie Siegfried Becker findet. Er wohnt im Neuleininger Neubaugebiet In den Schelmenäckern.

Über manches kann er großzügig hinwegsehen. Beispielsweise darüber, dass er kürzlich von der Arbeit nach Hause kam und das Auto nicht in seiner Auffahrt abstellen konnte, weil er vorab nicht informiert worden sei. „Die Straße vor meinem Grundstück war einfach ohne Vorankündigung aufgerissen worden“, erzählt er und wägt ab: „Das ist zwar ärgerlich, aber okay, die Arbeiter sind supernett und machen ihren Job.“ Was er allerdings überhaupt nicht in Ordnung findet, sind die Bedingungen, unter denen sie diesen erledigen müssen.

Keine Unterstellmöglichkeiten

Becker moniert, dass die Beschäftigten vor Ort keine Toilette hätten. „Wo verrichten die Männer ihre Notdurft? Ich möchte nicht näher darauf eingehen“, sagt er. „Auch haben sie keine Unterstellmöglichkeiten, um sich vor Regen zu schützen.“ Am Montag, an dem es kräftig geschüttet hatte, seien Dachüberstände im Wohngebiet aufgesucht worden. „Das ist okay, aber das sind keine Arbeitsbedingungen, die bei uns herrschen sollten“, so der Anlieger, der die Gewerbeaufsicht in Bad Dürkheim informiert hat.

Bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd sind keine entsprechenden Hinweise eingegangen, wie Pressesprecherin Nora Schweikert auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt: „Grundsätzlich sind aber Toiletten vorzuhalten. Tagesunterkünfte sind je nach Dauer der Baustelle und Anzahl der Beschäftigten auch erforderlich.“ Grundlage hierfür sei die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A4.2, erläutert sie die Rechtslage. Die Behörde werde die Gegebenheiten vor Ort in den nächsten Tagen überprüfen.

Was da sein muss

Prinzipiell lässt sich der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) entnehmen, dass ein Unternehmen Toiletten in der Nähe von Arbeitsräumen sowie Kantinen und Pausenbereichen zur Verfügung stellen muss. Auf Baustellen, an denen bis zu zehn Personen arbeiten, können mobile, autarke Kabinen mit WC und Handwaschmöglichkeit anstelle von fest installierten Sanitäranlagen genutzt werden. Diese sollen in der Zeit vom 15. Oktober bis 30. April beheizbar sein. Bei Tätigkeiten mit geringer Verschmutzung reicht es aus, Waschgelegenheiten bereitzustellen; bei Arbeiten mit mehr Dreck sind jedoch vollständige Waschräume notwendig.

Die Beschwerde über fehlende Klos ist auch an Bürgermeister Johannes Nippgen (WG Freyland-Mahling) herangetragen worden. „Die Bauarbeiter können natürlich auch unsere öffentlichen Toilettenanlagen benutzen“, bietet der Ortschef an.

Wetterschutz vorhanden

Das werden sie nach Auskunft des Technischen Betriebsleiters von Mawacon, Marco Spitzbarth, gegenwärtig auch tun müssen. „Der Trupp hat sein Dixie-Klo in Steinborn stehen gelassen und uns nicht Bescheid gegeben“, erläutert er. Spitzbarth hat eine weitere Toilette organisiert. „Allerdings erfolgt die Lieferung nicht so schnell; bis das Häuschen aufgestellt wird, vergehen ein paar Tage.“

Zum Wetterschutz für die aktuell acht Beschäftigten In den Schelmenäckern erklärt er: „Den haben sie in den Fahrzeugen.“ Den Vorwurf, die Anwohner würden nicht rechtzeitig informiert, wenn geplant ist, die Straße vor ihren Grundstücken aufzureißen, weist er zurück. „Selbstverständlich werden vorab entsprechende Handzettel in die Briefkästen gesteckt.“ Vielleicht würden die teilweise mitsamt der Werbung weggeschmissen.