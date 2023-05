Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Obrigheim soll demnächst ein neuer Solarpark in Betrieb gehen. Es ist nicht der erste Park in der Verbandsgemeinde, mit dem aus der Kraft der Sonne Strom gewonnen wird. Vor 17 Jahren wurde in Hettenleidelheim die erste Anlage im Leiningerland gebaut, die seinerzeit zu den größten im Land gehörte.

Im Juni will die Firma Gaia im Obrigheimer Ortsteil Mühlheim einen Solarpark in Betrieb nehmen. Auf einer Fläche von 1,3 Hektar wird die Photovoltaik-Freiflächenanlage Sonnen-Strom