Zu einem heftigen Streit im fahrenden Auto ist es am späten Samstagabend in Grünstadt gekommen. Eine 46-Jährige war gegen 22.25 Uhr mit ihrem Pkw auf der Asselheimer Straße unterwegs, während ihr Sohn auf dem Beifahrersitz saß. Im Laufe der Fahrt entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 17-Jährige seiner Mutter mehrmals ins Lenkrad griff. Einmal soll er laut Polizei auch daran gezogen haben. Bei dem daraus resultierenden Lenkmanöver kollidierte das Auto beinahe mit dem Bordstein. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt weder Personen noch weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe. Bei der sich anschließenden Kontrolle des Jugendlichen konnten die Beamten einen Schlagring sicherstellen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz.