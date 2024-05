Seit 1796 gibt es den Viehfeiertag in Kerzenheim. Zum Gedenken an „ein schreckliches und sehr ausgebreitetes Viehsterben“ ordneten Ortsvorgesetzte und Prediger einen „Buss-, Fast- und Bettag“ an. Bis heute wird er in Kerzenheim begangen und die Menschen heute können sich, wie sie das damals in der Urkunde so schön geschrieben haben, „an unser Unglück erinnern und bei besseren Tagen als ein Lob- und Dankfest feiern“. In diesem Jahr will die protestantische Kirche den Viehfeiertag mit einem Offenen Singen verknüpfen. Begleitet auf der Gitarre von Walter Brauer, Anette Risser und Isolde Wendel-Mang sind alle eingeladen, zum Viehfeiertag passende Lieder gemeinsam zu singen. Zudem gibt es eine Lesung passend zum Thema. Termin: Mittwoch, 8. Mai, 18 Uhr, in der protestantische Kirche Kerzenheim.