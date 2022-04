Auch die Jüngeren in der Gesellschaft werden in ihrem Alltag mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert. In der Grundschule Asselheim wird das Thema deshalb im Unterricht behandelt. Die Lehrer begegnen dabei so mancher Überraschung.

Über den Krieg in der Ukraine wird auch in der Grundschule Asselheim gesprochen. In den Klassenverbänden, dem Religions- sowie Ethikunterricht wird das Thema behandelt, wie Schulleiterin Karin Köhler im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilt. Spielerisch lernen die Schüler dort, den Konflikt zu verstehen. Dass sie grundlegend verstanden haben, was in der Ukraine vor sich geht, zeigen sie den Lehrern immer wieder.

„Wir haben uns gewundert, wie viele Fragen die Kinder stellen“, berichtet Köhler. Nach und nach habe sich herausgestellt, dass viele Kinder schon sehr detailliert über den Krieg informiert seien. „Sie erzählen sehr genau, um was es in der Ukraine geht“, sagt Köhler. „Kinder verstehen und bekommen mehr mit, als wir denken.“ Zudem blieben zu Hause die Sorgen und Ängste der Eltern den Grundschülern nicht verborgen.

Logo besser geeignet als Tagesschau

Einige Schüler würden sich über weniger kindgerechte Quellen informieren, weiß Köhler. „Manche Kinder schauen zu Hause auch Tagesschau.“ Dort werden sie mit harten Fakten konfrontiert. Für die Altersgruppe besser geeignet hält Köhler das Kinder-Nachrichtenmagazin Logo, das im Kindersender Kika läuft. Unter anderem mit Zeichentrickfiguren wird der Konflikt kindgerecht aufbereitet. „Das schauen wir uns auch im Unterricht immer wieder an“, sagt Köhler, die in den ersten und zweiten Klassen den Religionsunterricht leitet.

Unter den rund 100 Schülern in der Grundschule gebe es Kinder mit russischen und ukrainischen Wurzeln. „Anfeindungen gegen die russischen Kinder hat es bis jetzt nicht gegeben“, sagt Köhler. Damit das auch so bleibt, werde vor allem im Religionsunterricht das Thema „streiten und vertragen“ durchgenommen. Mit sogenannten Parallelgeschichten – also Erzählungen mit entsprechender Moral – soll etwaiger Diskriminierung zuvorgekommen werden. Zudem wurde in der Eingangshalle der Schule eine Wand mit selbst gemalten Friedenszeichen und den Flaggen der Herkunftsländer der Schüler geschmückt.

Keine Angst vor Weltkrieg

Angst vor Atomwaffen, dem Krieg allgemein oder gar dessen Auswirkung auf Westeuropa hätten die Kinder aber nicht. Besorgt seien aber diejenigen, die Verwandte im Kriegsgebiet haben. Köhler berichtet von einem Mädchen, deren Großeltern bis vor wenigen Wochen in der Ukraine gelebt hatten. „Sie hatte Angst um Oma und Opa“, berichtet die Schulleiterin. Inzwischen befänden sich die Großeltern aber bei der Familie in Deutschland.

Helena Dimou-Diringer, Professorin für angewandte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, hat im RHEINPFALZ-Interview in der Montagsausgabe einen Einblick gegeben, worauf Erwachsene im Gespräch mit Kindern über den Krieg achten sollten. Sie ist der Meinung, dass Sorgen der Kinder ernst genommen werden sollten. Sätze, wie „Das betrifft und nicht“, seien daher wenig hilfreich. Aufrichtigkeit sei wichtig. Am Verhalten der Eltern würden die Kinder schließlich erkennen, ob die Erwachsenen sich Sorgen über das Geschehen machen. Allzu starke Emotionen, wie Panik oder Wut sollten aber vermieden werden, da den Heranwachsenden gleichzeitig auch das Gefühl von Sicherheit oder Schutz vermittelt werden solle.

Kuchenverkauf in Asselheim

Dimou-Diringer sagt, dass der Krieg so sachlich wie möglich, jedoch ohne allzusehr auszuholen erklärt werden solle. Beispiele aus dem Alltag des Kindes, wie etwa Streit, seien dabei hilfreich. Beim Erklären solle aber das Alter des Kindes beachtet werden. Im Falle des Ukraine-Kriegs sollte zudem darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Russen Schuld am Krieg sind, da die Kinder sonst diese Sichtweise übernehmen könnten, erläutert die Psychologin.

In der Grundschule Asselheim sei vonseiten der Schüler der Wunsch aufgekommen, etwas zu unternehmen. Die Frage, ob Sachspenden in die Ukraine gesendet werden sollen, sei diskutiert worden. Letztendlich habe man sich aber für einen Kuchenverkauf entschieden. 15 Kuchen und Muffins hätten Lehrer und Betreuer gebacken. Der Erlös von 1155 Euro ist der Aktion „Deutschland hilft“ zugute gekommen.