Das Erdbeerland Funck will auf einer Erdbeeranlage südwestlich der Gaststätte Seltenbach zu Bewässerung ein Wassersilo und einen Schuppen für die dazu gehörende Technik aufstellen.

Dass Wasser ein kostbares Gut ist, rückt im Zuge des Klimawandels und der damit einhergehenden Trockenheit immer mehr ins Bewusstsein. Folglich muss sparsam damit umgegangen werden. Andererseits muss die Landwirtschaft Felder bewässern, wenn der zum Wachsen benötigte Regen ausbleibt.

Dazu stellte Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in der Sitzung des städtischen Bau- und Umweltausschusses ein Projekt zur Bewässerung von Erdbeerfeldern vor. Ungewöhnlich bei diesem Vorgang war allerdings, dass Funck das Vorhaben seines Familienunternehmens selbst im Ausschuss behandelte. Üblich und nach der Gemeindeordnung vorgeschrieben ist in solch einem Fall, dass der selbst betroffene Stadtbürgermeister wegen bestehender Eigeninteressen den Vorsitz an einen Beigeordneten abgibt und während der Beratung den Sitzungssaal verlässt.

Erst nachdem Karsten Schilling (parteilos) mit einem Geschäftsordnungsantrag die Notbremse zog und auf diesen Sachverhalt hinwies, erläuterte Funck, zu diesem Punkt der Tagesordnung werde kein Beschluss gefasst, sondern es handele sich um „eine reine Information“. Im Übrigen müssten noch einige Unterlagen besorgt werden, so Funck. Entscheiden über das Vorhaben müsse letztlich der Stadtrat.

Um was geht es konkret? Das Erdbeerland will auf einer Erdbeeranlage südwestlich der Gaststätte Seltenbach zu Bewässerung ein 270 Kubikmeter fassendes Wassersilo und einen zwölf mal drei Meter großen Schuppen für die dazu gehörende Technik aufstellen. Damit soll die Versorgung der Felder mit Wasser gesichert werden. Zusätzlich zur Grundwasserentnahme sind zwei Rückhaltebecken für Regenwasser geplant, das ebenfalls zur Bewässerung eingesetzt wird. Auch werde das bereits genutzte Wasser aufgefangen und damit erneut gewässert. Insgesamt, so Funck, sollen mit der geplanten Anlage 80 Prozent der benötigten Menge an Feuchtigkeit aus Regen- und Oberflächenwasser gewonnen werden. Insgesamt werde dadurch das Grundwasser geschont.