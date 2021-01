Das Pandemie-Jahr 2020 hat für einen Babyboom in der Entbindungsstation des Kreiskrankenhauses Grünstadt gesorgt: 727 Geburten zählt die Klinik – ein absoluter Rekord. 2019 waren es 654, ein Jahr zuvor 671 Säuglinge. Während der Coronakrise waren – auch das ist außergewöhnlich – gleich zwei echte Christkinder, die am 24. Dezember auf die Welt gekommen sind. Und der positive Trend scheint sich im Hoffnungsjahr 2021 mit großer Dynamik fortzusetzen: Am Neujahrstag gab es bereits am frühen Nachmittag zwei neue Erdenbürger und weitere drei Säuglinge seien für den 1. Januar auf dem Weg, hieß es auf Anfrage von einer Mitarbeiterin im Kreißsaal. Nähere Informationen konnte sie der RHEINPFALZ nicht geben. Sie und ihre Kolleginnen waren allzu beschäftigt. Auch der Chefarzt Dr. Nico Grabowiecki war nicht erreichbar – wohl aus demselben guten Grund.