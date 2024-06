Erstmals sind in Deutschland bei der Europawahl nicht nur Erwachsene ab 18 Jahren, sondern auch Jugendliche ab 16 Jahren zur Stimmabgabe aufgerufen. Von den insgesamt 107.332 Wahlberechtigten für die Europawahl im Landkreis Bad Dürkheim sind laut Kreisverwaltung 1950 minderjährig. In Grünstadt sind 10.555 Personen wahlberechtigt, von ihnen sind 212 jünger als 18 Jahre. In der Verbandsgemeinde Leiningerland sind von 26.335 Stimmberechtigten 516 noch nicht volljährig.