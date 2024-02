Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch der anstehende Kommunalwahlkampf. In Kerzenheim macht man sich bereits Gedanken über eine Plakatflut. Damit es nicht allzu arg wird mit der sogenannten Möblierung der Straßen hat der Gemeinderat jetzt Maßnahmen ergriffen.

Um die Möblierung der Straßen besser unter Kontrolle zu halten, hat der Kerzenheimer Gemeinderat jüngst seine sogenannte Sondernutzungssatzung für den öffentlichen Raum angepasst. Hier ist genau geregelt, was wer wie nutzen darf. Und eine dazugehörige Gebührenordnung regelt auch gleich, was der Bürger oder Geschäftsmann dafür zu berappen hat.

Gehweg fürs Gerüst nutzen wird teurer

Ein Beispiel: Ein Anwohner will ein Gerüst aufstellen, um sein Haus zu streichen. Dafür muss er den Gehweg nutzen, weil das Gebäude an der Grundstücksgrenze errichtet wurde, was vor allem bei Altbauten und im Ortskern von Kerzenheim der Fall ist. Bislang kostete das in Kerzenheim 5,50 Euro für die erste und zweite Woche, ab Woche drei 10,50 Euro und ab Woche fünf schon 13 Euro. „Das soll bewirken, dass Eigentümer bei solchen Arbeiten auch einen Fortschritt erzielen und nicht dauerhaft Gehwege oder öffentliche Flächen zustellen“, erläuterte Lothar Görg, Bauamtsleiter bei der Verbandsgemeinde Eisenberg. Künftig werden hier zehn, zwölf und schon ab der dritten Woche 15 Euro fällig.

Auch Baustellen, das Aufstellen von Verkaufswagen oder die Durchführung von Märkten ist haarklein geregelt – all das in der Gebührensatzung, die letztmals 2008 angepasst wurde. Flohmärkte kosten auf einer Fläche von bis zu 200 Quadratmetern weiterhin 30 Euro am Tag, werden hingegen mehr als 1000 Quadratmeter belegt, dann sind 150 Euro pro Tag fällig.

Über die meist nur moderate Anpassung war sich der Gemeinderat Kerzenheim denn auch schnell einig. Mehr debattiert wurde da schon über die Anzahl der erlaubten Wahlplakate. Die hatte auch die Stadt Eisenberg gerade erst begrenzt und so schlug die Verwaltung vor, für Europawahlen, Urnengänge zum Bezirkstag Pfalz, zum Kreistag, die Wahl des Verbandsgemeinderats, Ortsbürgermeisters oder Gemeinderats maximal 20 Wahlplakate zuzulassen, für den Ortsbeirat und den Ortsvorsteher in Rosenthal maximal zehn Plakate – wohlgemerkt pro Partei oder Wählergruppe.

Schmitt will keine Plakate

Da hier schnell ein Plakatwald von über 500 Werbeträgern zusammen könnte, war sich der Gemeinderat schnell einig, diese Zahlen deutlich zu reduzieren. Am weitesten ging Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) mit der Forderung: „Lasst uns die Plakatwerbung vor Wahlen ganz ausschließen.“

Schmitt sagte in einer kleinen Kommune wie Kerzenheim könne darauf locker verzichtet werden, außerdem seien Plakate oft nur wenig wirksam und eine Belastung für die Umwelt. Außerdem lasse sich so die Wahlwerbung von unerwünschten Splitterparteien vermeiden.

Dies traf aber vor allem bei der SPD auf wenig Gegenliebe. Auch Heike Geil von den Grünen hielt dies für keine gute Lösung. Als Argument wurde ebenso angeführt, dass nicht allen Gruppen untersagt werden sollte, ihre politischen Ideen und Kandidaten zu präsentieren.

Letztlich einigte sich der Kerzenheimer Gemeinderat auf jeweils fünf Plakate für Europawahl, Kreis- und Bezirkstagswahl, Verbands- und Ortsgemeinderatswahl sowie die Ortsbürgermeisterwahl. Für den Ortsvorsteher in Rosenthal soll jede Partei oder Gruppierung drei Plakate aufhängen dürfen.