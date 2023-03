Mindestens 14.200 Euro haben die Hexen im Leiningerland und in Grünstadt eingesammelt und für soziale Zwecke übergeben oder werden es demnächst tun. Dabei fehlen allerdings einige Gruppen. Von den spitzhütigen Damen, die erreichbar waren und uns auf Nachfrage die Höhe der Spenden verraten haben, sind diejenigen aus Altleiningen Spitzenreiter.

Die Altleininger Waldhexen haben allein am Schmutzigen Donnerstag 5300 Euro eingenommen. „Wir werden die Summe aufteilen, die eine Hälfte erhält die Jugendfeuerwehr und die anderen 50 Prozent gehen an die Ortsgemeinde, zweckgebunden für ein Spielgerät im Außengelände der Kita Schatzinsel“, erläutert Oberhexe Manuela Honacker.

Inge Imblan von den Hettrumer Grubenhexen kann freiwillige Gaben von Privat- und Geschäftsleuten in Höhe von rund 3500 Euro vermelden. 500 Euro davon seien schon in die Unterstützung des örtlichen Fastnachtsumzugs sowie das Zirkusprojekt der Kitas und der Grundschule geflossen. Die übrigen 3000 Euro gehen an den ASB für den Wünschewagen, um schwerstkranken Menschen einen letzten großen Wunsch zu erfüllen, und an den Verein FoC – Friends of Children Nepal, den Grubenhexe Karin Probst gegründet hat und der sich für die Bildung der Landjugend einsetzt, wie Imblan erläutert.

Geld geht an das Hospiz

Die Asslemer Grottehexen haben die Spenden von der Weiberfastnacht addiert mit den Erlösen vom Kuchenverkauf beim Autofreien Eistal am 3. Oktober sowie mit den Einnahmen vom Dorfflohmarkt im September. Laut ihrer Sprecherin Frauke Pospiech können sie nun 3333 Euro an das Bad Dürkheimer Hospiz überweisen.

Die Jugend im Blick haben die Wattrumer Guggux-Hexen. „Wir wollen eine Tischtennisplatte aus Beton und einen Basketballkorb besorgen. Wo genau die Geräte aufgestellt werden, steht noch nicht fest“, erläutert Oberhexe Gabi Schott. Darüber hinaus sollen Matten für die Krabbelgruppe angeschafft werden. Exakt 1581 Euro wurden am Schmutzigen Donnerstag gesammelt.

477,25 Euro haben die Matzeberjer Berghexen aus Carlsberg an die Jugendfeuerwehr im Ort übergeben können. „Das Geld soll für Pullover und T-Shirts verwendet werden“, informiert Jutta Grünewald.(abf)