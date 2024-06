Insgesamt 480 Hektar Bodenfläche sind in der Verbandsgemeinde Eisenberg grundsätzlich als Standorte für großflächige Photovoltaik-Anlagen geeignet. Das geht aus einer Studie des Planungsbüros BBP aus Kaiserslautern hervor, das von der VG in Auftrag gegeben wurde. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der VG-Rat mehrheitlich zu, dass diese Bereiche in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Allerdings erst, wenn ein konkretes Vorhaben zur Errichtung solcher Anlagen vorliegt. Zuvor hatten die drei Ortsgemeinden die in ihrem jeweiligen Bereich geeigneten Flächen und deren Größe festgelegt. In Eisenberg sind dies rund 66, in Kerzenheim 81 und in Ramsen 29 Hektar. Auf den übrigen Flächen außerhalb der festgelegten Bereich dürfen laut Beschluss keine großflächigen PV-Anlagen errichtet werden.