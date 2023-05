Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Medenrunde waren am Wochenende wieder Teams aus der Region am Ball.

TSV Ebertsheim verliert erstes Saisonspiel

Die Tennis-Senioren des TSV Ebertsheim haben ihr erstes Saisonspiel in der Pfalzliga verloren. Die Herren 70 Doppel unterlagen auswärts dem TC Haßloch