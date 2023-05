Die Mitglieder des TV Kindenheim haben am Freitag im Sportlerheim ihren Vorstand gewählt und sich einstimmig für die bisherige Führungsriege entschieden. Gerald Knechtel behält das Amt des Vorsitzenden also bei. Es wurden auch langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr fasste Gerald Knechtel die wichtigsten Themen zusammen und informierte unter anderem über das derzeit nicht bewirtete Sportlerheim. „Seit dem 31. Mai 2022 haben wir keinen Pächter mehr“, teilte er mit. Es habe zwei Interessenten gegeben, die dann aber doch abgesagt hätten. Mit der Mitgliederanzahl ist Knechtel zufrieden: Anfang 2023 waren es 323, vor einem Jahr 321 Personen. „Somit hat sich kaum etwas verändert“, sagte Knechtel.

Der TV Kindenheim habe derzeit vier lizenzierte und fünf nicht lizenzierte Übungsleiter unter Vertrag, zudem zwei lizenzierte Vereinsmanager. Es werden Breitensport, Fußball, Handball und Volleyball angeboten und der Verein könne auf gute Abteilungsleiter bauen. Im Breitensport gebe es Gruppen für Kinder, Erwachsene und Senioren, Volleyball werde in Bockenheim trainiert und die AH-Mannschaft der Fußballer habe eine Spielgemeinschaft mit Bockenheim. Die Handballer spielten im Bereich Jugend und Aktive seit fünf Jahren in der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim.

Rund 85 Kinder spielen Handball

Bürgermeister Albrecht Wiegner (FWG) lobte das Engagement im Verein: „Er hat das Glück, dass es Menschen gibt, die sich für die Jugendarbeit einsetzen. Ich hoffe, dass es auch wieder gelingen wird, den Sportplatz zu beleben.“ Wiegner bedankte sich für die Arbeit der Ehrenamtlichen, die sich ganz unterschiedlich engagieren. Dies sei heute nicht mehr selbstverständlich, stellte der Ortschef mit Bedauern fest.

Die Abteilungsleiter gaben kurze Einblicke in ihre Bereiche. Jugendleiter Andreas Krumbiegel berichtete, dass Dorian Wüst und Achim Wendel seit März dieses Jahres acht bis zehn Kinder in der Abteilung Fußball trainieren. „Im Frühjahr 2024 wollen wir wieder einen Spielbetrieb auf die Beine stellen“, kündigte Krumbiegel an. Rund eineinhalb Jahre lang musste pausiert werden – unter anderem aufgrund von Personalmangel. Nun sollen die G- und F-Jugend wieder an den Start gehen. Auch beim Handball mangelt es laut Abteilungsleiter Daniel Griebe nicht an Nachwuchs: Rund 85 Kinder zwischen vier und sechs Jahren seien dabei.

Der Vorstand

Vorsitzender: Gerald Knechtel; Stellvertreterin: Susanne Kieß; Kassenwartin: Nicole Ebert; Schriftführerin: Gisela Krumbiegel; Pressewart: Thilo Holstein; Abteilungsleiterin Breitensport: Sabrina Fischer; Abteilungsleiter Fußball: Thomas Christ; Abteilungsleiter Handball: Daniel Griebe; Abteilungsleiter Volleyball: Klaus Petry; Jugendleiter: Andreas Krumbiegel; Frauenwartin: Annika Schmieh; Beisitzer: Daniel Steil, Lisa Knechtel, Anika Bertram; Ältestenrat: Maik Krehbiel, Petra Knechtel, Claudia Esper

Die Geehrten

50 Jahre: Hans Prior; 25 Jahre: Johanna Samesch, Birgit Samesch, Peter Samesch, Maria Bohrmann, Siegfried Schmidt