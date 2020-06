Die Teams aus der Region feierten beim Medenrundenstart am Wochenende erste Erfolge.

TSV Ebertsheim

Kurz vor dem Rundenstart am vergangenen Freitag gab der Pfälzische Tennisverband Grünes Licht für die Doppel. Die Ebertsheimer Herren 55 kamen in der A-Klasse zu Hause gegen den SV Enkenbach zu einem 7:7. Karl Schupp und Walter Döserek gewannen ihre beide Doppel. Dann gerieten die Ebertsheimer aber mit 4:7 in Rückstand. Doch Döserek und Gert Langanke sicherten mit ihrem Doppelsieg den TSV-Routiniers noch einen Punkt. Das Herren-Team des TSV fertigte in der B-Klasse auswärts den TC Grün-Weiss Dirmstein mit 14:0 ab. Jan Hummel gewann mit 6:0 und 6:0. Pfalzmeister Steffen Alleborn sowie Jan Bickel und Andreas May holten ebenfalls klare Siege. Auch in den Doppel blieben die Ebertsheimer souverän.

TC Eisenberg

Die Herren 40 verloren ihr Auftaktspiel in der B-Klasse beim TC Limburgerhof mit 4:10. Kilian Duffner und Jens Becker gewannen zunächst ihre Einzel und sorgten für eine 4:0-Führung der Eisenberger. Doch danach gewannen die TC-Spieler keine Begegnung mehr.

TC Hettenleidelheim

Einen Start nach Maß in die neue Runde erwischten die Herren 40 in der B-Klasse. Zu Hause besiegten die Hettenleidelheimer den 1. TC Weilerbach mit 12:9. Lars Clever, Volker Frenz und Wolfgang Roth gewannen ihre Einzel. Im Doppel waren Jörg Scheufling/Martin Schröder und Roth/Wolfgang Mahnke erfolgreich. Auch die Herren 55 gestalteten ihr Auftaktspiel in der A-Klasse erfolgreich, siegten auswärts beim SV Bobenheim-Roxheim mit 10:4. Volker Wahrhusen und Matthias Stier sorgten für einen 4:4-Zwischenstand vor den Doppelbegegnungen. Dort blieben dann Wahrhusen/Stier und Siegfried Lück/Andreas Stryjak erfolgreich.