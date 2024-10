Zweimal schon sind Teile des Glasfasernetzes im Leiningerland ausgefallen. Weil dadurch auch Notrufe nicht mehr möglich waren, hat die Verbandsgemeinde beschlossen, einen Alarm- und Einsatzplan zu erstellen, damit Bürger im Notfall in aller Breite informiert werden und selbst Notfälle melden können. Dafür will sie mehrere Kanäle nutzen, darunter Apps fürs Handy und die Sirenen in den einzelnen Orten. Welche Kanäle noch genutzt werden, steht hier.