In Eisenberg wurde dieser Tage wieder geblitzt. Von insgesamt 1245 gemessenen Verkehrsteilnehmern in Eisenberg waren 126 und damit rund zehn Prozent zu schnell unterwegs. Schwerpunkte der Geschwindigkeitsmessungen waren unter anderem die Konrad-Adenauer-, Kerzenheimer-, Friedrich-Ebert- und Römerstraße sowie der Ostring in Steinborn. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag in der Konrad-Adenauer-Straße bei 72 km/h (bei erlaubten 50 km/h). In dem Tempo-30-Abschnitt am Ostring wurde die Geschwindigkeit in den Abendstunden elf Mal überschritten. Ein Verkehrsteilnehmer hatte sogar 24 km/h mehr auf dem Tacho als erlaubt. Die betreffenden Fahrer wurden für die Überschreitungen bis zehn km/h mit 30 Euro zur Kasse gebeten. Bis zu 115 Euro zuzüglich der Verwaltungsgebühren waren für die Überschreitungen über 21 bis 25 km/h fällig.