Dass tanken gerade so teuer ist, müsste Klimaschützer jubilieren lassen. Oder doch nicht? Christoph Hämmelmann hat beim Leiningerland-Aktivisten Felix Eichner nachgefragt.

Herr Eichner, Sie haben einst bei den Schulstreiks fürs Klima mitgemacht. Freuen sich die früheren Fridays-for-Future-Aktivisten, dass jetzt die Spritpreise so hoch sind?

Wir haben ja nicht für irgendwelche Benzinpreise gestreikt. Es ging uns ja darum, dass wir grundsätzlich ein Riesenproblem haben mit der Klimakrise. Und dieses Problem ist in den Köpfen der mächtigen Menschen da oben irgendwie nicht relevant – damals schon gar nicht, und heute immer noch nicht genug. Da ist halt nicht angekommen, dass wir echt was machen müssen.

Was machen, das heißt ja zum Beispiel: fossile Energien verteuern. Wie finden denn Sie persönlich die aktuellen Benzinpreise?

Im Endeffekt stehen wir wieder vor so einer Situation wie damals, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Plötzlich gehen die Preise hoch. Wir hatten 2022 die Hoffnung, dass sich jetzt vielleicht was ändert – dass die Leute merken, wir sind von den falschen Energieträgern wie Öl und Gas abhängig. Aber daraus wird dann ein soziales Problem für die Menschen, die wenig Geld haben. Und das ist einfach nicht gut für eine Gesellschaft. Viele sind drauf angewiesen, jeden Morgen zur Arbeit zu fahren. Die haben jetzt ein Riesenproblem, und das kann in niemandes Interesse sein.

Also finden Sie es richtig, dass die Regierung jetzt versucht, die Benzinpreise wieder sinken zu lassen?

Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich nachvollziehbar und natürlich auch sinnvoll. Mein Anliegen ist, dass wir etwas draus lernen: Wir müssen merken, dass wir ein Riesenproblem haben. Erst hatten wir uns von Putin abhängig gemacht. Jetzt sind wir abhängig von Öl und Gas aus Ländern, die nicht viel besser sind: Libyen, Kasachstan, Irak, Aserbaidschan, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate ... Wir wandern da von einem Despoten zum anderen. Da halte ich mich an unseren ehemaligen Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der mal gesagt hat: Nur erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Es geht darum, dass wir unabhängiger werden von der gesamten Weltlage. Die ist in der letzten Zeit wirklich nicht stabiler geworden.

Aber schiebt uns der Preisschock dann nicht doch in die Richtung, in die wir Ihrer Meinung nach sowieso müssen?

Ja, schon. Aber dann muss es auch andere Angebote geben. Ein Preisschock muss benutzt werden, damit wir uns fragen: Wo stehen wir mit der Mobilitätswende, wo stehen wir mit den E-Autos? Im Landkreis Bad Dürkheim haben wir, glaube ich, gerade mal so knapp 3,5 Prozent E-Autos. Deren Besitzer haben jetzt Glück, jedenfalls wenn die Strompreise stabil bleiben.

Und die anderen? Kriegen Sie denn mit, dass die Preise gerade Leute wieder stärker über einen Wechsel zum E-Auto nachdenken lassen?

Natürlich. Das bekommt man ja überall im Privaten mit: Weil die Kosten gerade so krass sind, machen sich wirklich alle Menschen Gedanken. Und natürlich wird da auch das E-Auto mit einbezogen. Aber ein neues Auto ist eine riesige Kostenentscheidung. Niemand sagt von heute auf morgen: „Ja, jetzt kauf’ ich mir schnell ein E-Auto.“ Außerdem müssen auch die Voraussetzungen stimmen, und da gibt es immer noch Einschränkungen. Ich habe das selbst in der Familie erlebt, wie da jemand Probleme hatte, sein E-Auto an den öffentlichen Säulen zu laden.

Energie- und Verkehrswende ist zwar eine schöne Idee, aber sie funktioniert halt nicht?

Es gibt schon alle Lösungen! Da muss man nicht irgendwas von Technologie-Offenheit schwafeln. Die Lösung sind: E-Autos, ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr, es ist natürlich auch die Wärmepumpe, es ist Fernwärme. All das müssen wir einfach nur nutzen, und dafür kämpfe ich immer noch – zum Beispiel beim Grünstadter Klimastammtisch, da geht es genau um diese Punkte.

Aber können wir uns diese Lösungen auch leisten?

Ich denke schon. Diese Lösung sind das, was billiger wird. Hey, wir reden doch gerade über die explodierenden Ölpreise – wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Wir müssen jetzt investieren, ja. Aber dann kommen die Kosten wieder rein. Langfristig profitieren wir von der Energiewende und von der Mobilitätswende auch wirtschaftlich. Wir denken oft: Jetzt ist Öl oder Gas gerade mal billiger, also lass uns das nehmen. Aber wir müssen daran denken, wie das in der Zukunft ist. Der Emissionshandel wird ja auch auf Gebäude und Verkehr ausgeweitet. Da müssen wir jetzt Lösungen finden, weil ansonsten wird’s echt teuer. Und dann haben wir ganz andere soziale Probleme.

Das klingt ganz schön düster.

Nein, man kann optimistisch sein. Die Lösungen sind da, sie müssen nur genutzt werden. Deswegen hoffe ich, dass der Populismus, der darum gemacht wird, in Zukunft abebbt.

Zur Person

Felix Eichner stammt aus Kleinkarlbach, ist 23 Jahre alt und studiert Jura in Mannheim. Der Absolvent des Leininger-Gymnasiums trat bei der Landtagswahl 2021 für die Klimaliste an. Mittlerweile engagiert er sich überparteilich, er gehört zu den Organisatoren des Grünstadter Klimastammtischs.