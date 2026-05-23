Das Kreditinstitut will seinen Komplex in der Bitzenstraße modernisieren und kräftig vergrößern. Als Bankfiliale soll er danach nur noch zum Teil genutzt werden.

Das Haupthaus ragt mit drei Stockwerken und einem zurückgesetzten Staffelgeschoss an der Bitzenstraße empor, ums Eck in die Bahnhofstraße hinein schließt sich ein Verbindungsbau mit zwei Etagen und einer Zugangsrampe an. Und den Rest ihres Grünstadter Grundstücks bis zur Poststraße hin nutzt die VR-Bank als Kunden- und Personalparkplatz. Den will sie nun opfern, sie schmiedet Um- und Neubaupläne. Demnach soll auf der Freifläche eine 62 Meter lange Immobilie entstehen, die es ebenfalls auf drei Stockwerke und ein Staffelgeschoss bringt.

Mehr Etagen in der Bahnhofstraße

Zur Bitzenstraße wird dieser etwa 13 Meter hohe Flachdach-Riegel ungefähr drei Meter Abstand wahren, zur Poststraße hin soll sich seine 19 Meter lange Front an die Linie der dort schon vorhandenen Häuser anschließen. Die beiden miteinander verbundenen Bestandsgebäude der Bank wiederum werden sich gründlich verändern: Sie bekommen nicht nur neu gestaltete Fassaden, sondern werden kernsaniert. Und auf den niedrigeren Verbindungsbau kommen ein zusätzliches Voll- sowie ein Staffelgeschoss, sodass der Komplex am Ende eine einheitliche Höhe hat.

Wird aufgestockt: zweigeschossiger Verbindungsbau in der Bahnhofstraße. Foto: Christoph Hämmelmann

Außerdem entsteht eine Tiefgarage mit 48 Stellplätzen, Ein- und Ausfahrt kommen in die Poststraße. Oberirdisch sollen dort 25 weitere Autos an einer Zufahrt geparkt werden können. Die VR-Bank begründet das Vorhaben so: „Nachdem das Gebäude unseres aktuellen Standorts in die Jahre gekommen ist, setzen wir mit dem Projekt ein Zeichen, dass uns als Genossenschaftsbank der Kontakt zu den Menschen vor Ort auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung wichtig ist. Wir werden unsere Kundinnen und Kunden im Neubau in einem hochmodernen Umfeld beraten können.“

Wohnungen und Tagespflege

Allerdings wird der neue Komplex nur noch zum Teil als Bankgebäude dienen, für die modernisierten Büro- und Schalterräume werden nach Angaben der Stadtverwaltung nur Erdgeschoss und erster Stock der Bestandsgebäude gebraucht. Darüber und in den Neubau kommen insgesamt 39 Wohnungen, die zwischen 40 und 100 Quadratmeter groß sind. 14 dieser Appartements werden seniorengerecht konzipiert. Zusätzliche Betreuung sollen Mieter gleich vor Ort buchen können, denn auch eine Tagespflege-Einrichtung wird dem Plan zufolge in die Immobilie einziehen.

Für dieses Bauvorhaben hat sich das Kreditinstitut mit der HP Projektentwicklung aus Hochdorf-Assenheim zusammengetan. Diese Bauträgergesellschaft investiert eigenen Angaben zufolge 17,1 Millionen Euro, die Bank steuert weitere sieben Millionen bei. Errichtet werden kann der Komplex aber nur, wenn er zu den Regeln für das Viertel passt. Die sind in einem Bebauungsplan aus dem Jahr 1988 festgeschrieben, und die Stadtverwaltung hat tatsächlich einige Abweichungen entdeckt. So sollten auf dreistöckige Häuser hier eigentlich klassische Dachgeschosse.

Zu nah an der Potstraße

Allerdings macht es den Rathaus-Fachleuten zufolge keinen entscheidenden Unterschied, wenn stattdessen zurückgesetzte Staffelgeschosse mit Flachdach die Gebäude bekrönen. Schließlich bleibe die Gesamthöhe damit gleich, nur die Form der obersten Etage falle etwas anders aus. Eine weitere Diskrepanz zu den Vorgaben: Eigentlich hätte ein Neubau zur Poststraße hin fünf Meter Abstand zu wahren. Doch weil schon die Nachbargebäude bis an die Grundstücksgrenzen reichen, gilt das auch für den VR-Bank-Komplex als „städtebaulich vertretbar“.

»Hochwertige Fassadengestaltung«: So soll der neue Bankkomplex aussehen. Entwurf: Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Obendrein gibt es das neue Bauturbo-Gesetz, das einen großzügigeren Umgang mit solchen Eigenheiten erlaubt. Insgesamt wird die Stadt nach Einschätzung ihrer Verwaltung von dem Vorhaben profitieren: weil es dringend benötigten Wohnraum – auch für Senioren – schafft, den Geschäften im Zentrum neue Kunden beschert und seinen Bewohnern dank Bahnhofsnähe den Verzicht auf Autofahrten ermöglicht. Optisch beschere es ebenfalls einen Fortschritt: Zur Bitzenstraße hin werde der Baublock geschlossen, die „hochwertige Fassadengestaltung“ verbessere das Stadtbild.

Zwei Jahre Bauzeit

Auch bei den Parkmöglichkeiten kommen die Investoren laut Verwaltung ihren Pflichten nach. Allerdings sind die 48 Tiefgaragen-Stellplätze an die Appartements und die Tagespflege gekoppelt. Wenn sie tatsächlich von den Bewohnern und den Betreuern in Beschlag genommen werden, bleiben nur acht übrig. Der Stadtrat hat die Pläne nun einstimmig gebilligt, allerdings warten Bank und Bauträger noch auf die eigentliche Baugenehmigung der Kreisverwaltung. Die könnte laut Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) gegen Jahresende vorliegen.

Der Rathaus-Chef geht davon aus, dass die Investoren dann möglichst zügig loslegen wollen. Sie rechnen damit, dass sich die Bauarbeiten etwa zwei Jahre lang hinziehen. Für ihre Kunden will die VR-Bank währenddessen „einen Ausweichstandort in unmittelbarer Nähe“ bereitstellen.