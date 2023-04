Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag hat die Bewegung Fridays for Future weltweit für Maßnahmen gegen den Klimawandel demonstriert. Zur Demo in Grünstadt kamen rund 170 Menschen. In Deutschland war es zudem die letzte Aktion vor der Bundestagswahl. Die Organisatoren wollten unter anderem auf die Wichtigkeit dieser Wahl für das Klima aufmerksam machen.

Die Rede, die Versammlungsleiter Felix Eichner auf dem Parkplatz zwischen Leininger-Gymnasium und Grünstadter Rathaus gehalten hat, war zwei Jahre alt. „Warum ist seitdem nichts passiert?“,