Einsatzbereit sind sie immer, nun waren sie auch noch fleißig am Grill: Die 42 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Hettenleidelheim/Wattenheim haben bei einem Tag der offenen Tür Präsenz gezeigt und dabei auch viele Kinder glücklich gemacht. Die Truppe um Wehrführer Werner Berberich nahm junge Besucher mit dem roten Mannschaftswagen mit zu Runden um Hettenleidelheim. Die kleine Flora durfte mit ihrer Mama Anna (Bild) sogar ganz hoch hinaus: im Rettungskorb der Drehleiter. Die Mutter fand die 18 Meter dann doch „zu hoch“, ihre Tochter hingegen war begeistert.

Dazu gab’s Kinderspiele, eine Hüpfburg und das Ausprobieren an der Brandsimulationsanlage. Dazu wurden am Sonntag vor allem Familien mit dem Bergmanns-Orchester „Glück auf“ gut unterhalten. Außerdem konnten die ehrenamtlichen Vertreter des Fördervereins eine Spende in Höhe von 1222 Euro von den Wattrumer Guggux-Hexen entgegennehmen. Am Samstagabend hatte die Band Private Place den vielen Gästen der Blaulicht-Bar Partyklassiker und aktuelle Hits geboten. Wehrführer Berberich wertete das sommerliche Wochenende als „vollen Erfolg“.