Es ist angelaufen: Am Montag ist das Eisenberger Waldschwimmbad in die neue Saison gestartet. Wie es lief, wo es noch hakt – das hat unser Autor Helmut Dell in den ersten Tagen beobachtet.

Wenn man ein unverbesserlicher Optimist ist und den Wetterprognosen glaubt, wird es bald wärmer. Angeblich soll dieser Tage das Thermometer über 20 Grad klettern. Wärmer, ja, aber noch nicht