Um Punkt 14 Uhr setzte sich am Sonntag der Lindwurm beim Ramser Kerweumzug in Bewegung. Insgesamt waren 20 Nummern am Start. „Landfrauen, Kindergarten, sogar eine Kerwegemeinschaft aus dem Saarland haben wir dabei“, sagte Tim Wolf, der Cheforganisator des Kerweumzugs. Er selbst lief mit den Ramser Kerweborsch an der Spitze. Das Wetter war top. Zur lauten Discomusik gab es reichlich Sonne und für die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand immer Nachschub für das Weinglas. Die Akteure hatten wieder einiges auf die Beine gestellt. Die personell größte Nummer war mit Abstand der Kindergarten. Die Fußballer machten für neue Spieler Werbung. Die Kerweborsch betonten auf ihrem Wagen, dass die Deutschen Nationalkicker zwar im EM-Viertelfinale ausgeschieden sind, sie selbst aber dann eben für das „Sommermärchen“ im Form der Kerwe gesorgt haben. Am Dienstag steht noch um 20.30 Uhr „ Absacker im Hersch“ an. Um Mitternacht wird die Kerwe zu Grabe getragen.