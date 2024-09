Beim Hobbymarkt in Ramsen waren am Sonntag fast 20 Stände vertreten. Weil das Gemeindehaus selbst mit seinen zwei Etagen nicht ausreichte, standen einige Stände auch auf dem Platz davor, wo das Kerwekomitee den Ausschank übernommen hatte. Bei den Ständen der Hobbykünstler war das Angebot breit gefächert und bot für jeden etwas: Es gab mehrere Stände mit ansprechenden Geschenk- und Deko-Artikeln sowie diverse Schmuckstände, teilweise selbst gemacht, wie beispielsweise die Alu-Draht-Ringe von Daniela Junck aus Eisenberg. Auffällig war auch der Stand von Sandra Alleborn und Nina Adam mit ihren weißen „Lieblingsformen“ aus ihrer Keramikwerkstatt. Im Außenbereich fiel der Stand von Marina Müller-Michaelis aus Münchweiler auf, die gehäkelte Deko-Artikel, überwiegend originelle Tiere anbot, und ein Stand mit auffälligen Schildern aus Schiefer, Holz und Granit mit Aufschriften wie „Glück ist … einen Papa wie dich zu haben“ oder „Der tut nix, der will nur Schorle“. Außerdem gab es die „Wunschplotterei“, diverse Holzartikel, Körbe, Kränze aus verschiedenen Materialien sowie selbst genähte und gehäkelte Einzelstücke.