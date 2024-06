Es war voll, so richtig voll am Kindertag in der Fußgängerzone in Grünstadt, zu dem das Wirtschaftsforum eingeladen hatte. Zahlreiche Attraktionen haben Groß und Klein begeistert. Warum gerade die Polizei dabei hoch im Kurs stand.

Herrliches Wetter, mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen: Klar, dass da Hunderte der Einladung des Kindertags in der Fußgängerzone gefolgt sind. Auch der elfjährige Johann aus Kleinkarlbach ist da und lässt sich das bunte Treiben nicht entgehen. „Mir gefällt am besten das Glücksrad, bei dem man nicht verlieren kann. Jeder bekommt einen Preis“, erzählt er und strahlt. Sein vierjähriger Bruder Jakob, der ein aufgemaltes Spinnennetz im Gesicht trägt, nickt ebenso zustimmend wie begeistert.

Die beiden „Dinos“, die sich munter durch die Menge schieben, werden von vielen bestaunt, unter anderem vom sechsjährigen Lias. „Mir hat bisher das Eis am besten geschmeckt“, sagt sein Bruder Liam (neun Jahre) verschmitzt. Der vierjährige Fynn aus Leistadt hat schon eine Leinentasche mit einem Drachen bemalt, die er stolz zur Schau trägt. „Drachen sind meine Lieblingstiere“, erzählt er und lacht. Sein Freund Paul findet das Dosenwerfen cool und vor allem auch das Foto mit Caabi, dem Wasserdrachen-Maskottchen aus dem CabaLela.

Auch Programm für Erwachsene

Viele kleine Einhörner sieht man durch die Fußgängerzone laufen, alle bunt bemalt vom Kinderschminken. An der Drehscheibe ist zeitweise ein Durchkommen kaum möglich. Hier gibt es gleich mehrere Attraktionen auf einem Platz, Musik, Essensstände und Unterhaltung. Auch die Erwachsenen haben hier Spaß beim Geschicklichkeitsspiel der Villa Familia aus Carlsberg, die mit dem Fröbel-Turm spielerisch zeigt, wie einfach es ist, in der Gemeinschaft scheinbar Unmögliches zu schaffen. „Auch, wenn man sich nicht kennt und vielleicht nicht die gleiche Sprache spricht, ein Blick genügt und man versteht sich. Man merkt, dass man zusammen viel erreichen kann“, erklärt Christoph Wack von der Villa Familia.

Direkt nebenan gibt es verschiedene musikalische Darbietungen der Hans-Zullinger-Schule. Zum einen ist da die Trommelgruppe, die für viel Stimmung sorgt, gefolgt von der Gesangsgruppe, die mit den beiden Liedern „Irgendwas, was bleibt“ und „Anders sein vereint“ das Publikum begeistert. „Wir singen übrigens zweisprachig – den gesungenen Text in Deutsch und in Gebärdensprache“, erklärt eine Lehrerin. Die vom Publikum geforderte Zugabe erfüllt die Musikgruppe gerne.

Musikalisch gibt es unterdessen gleich mehrere Angebote: Das Duo Bergmann und König begeistert mit Gitarre und Trommeln, die TSG-Blaskapelle mit schwungvollen Melodien, die Musikschule Leinigerland ist gleich mit drei Gruppen vertreten: eine Geigen-, eine Keyboard- und eine Gitarrengruppe. Am Schillerplatz gibt es eine Darbietung der Dekan-Ernst-Schule mit lauter kleinen Piraten und das Ballettstudio „LaVa tanzt“ tanzt.

Auch am Stand der Polizei Grünstadt gibt es Andrang – hier wird unter anderem gezeigt, wie Fingerabdrücke genommen werden. „Die werden dann gleich bei uns gespeichert“, sagt Polizistin Diana Stawowy mit einem Zwinkern. Das Polizeimotorrad der Polizei Bad Dürkheim steht ebenfalls hoch im Kurs und wird von Jörg Ulrich aus dem Bereich Jugendverkehrsschule vorgestellt. Die Verkehrswacht Bad Dürkheim-Nord demonstriert eindrucksvoll, was passiert, wenn ein Kind im Kindersitz nicht angeschnallt ist. Erschreckend: Schon bei einem Tempo von zehn Stundenkilometern fliegt der Sitz mit der Demo-Puppe krachend durch die Gegend. „Die Puppe hat jetzt die Nase gebrochen“, sagt Verena Michel von der Verkehrswacht.

Beim Kinderflohmarkt nebenan werden Spiele, Kuscheltiere, Bücher und Kinderkleidung verkauft. Und natürlich fehlt auch Clown Filou nicht, der die großen und kleinen Zuschauer mitnimmt auf eine Reise um die Welt. Am Ende: überall nur noch lachende und zufriedene Gesichter.