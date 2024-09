Die Premiere einer großen, gemeinsamen Abschlussveranstaltung des Lese- und Vorlesesommers in Eisenberg ist geglückt. Kinder, Eltern und Großeltern kamen am Samstag zu diesem Event, um die Erfolge der jungen Leser zu feiern. Was es zu ergattern gab.

Im Mittelpunkt des Lese-/Vorlesesommerfinales stand die Vorführung des Zauberers Magic Chris, der mit seinen beeindruckenden Tricks die Zuschauer in seinen Bann zog. Die Jungen und Mädchen wurden aktiv in seine Show einbezogen, was für viel Spaß sorgte.

Danach gab es für die eifrigen Teilnehmer des Lese- und Vorlesesommers Urkunden. Insgesamt beeindruckten die Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren mit der stolzen Zahl von 527 gelesenen Büchern. Beim Vorlesewettbewerb kamen 284 Bücher dazu. Ein weiteres Highlight des Tages war die Tombola, die durch Sponsoren großzügig unterstützt wurde. Jedes Kind, das am Lesesommer teilgenommen hatte, durfte sich über einen Gewinn freuen. Zudem konnten die Schüler Lesestoff übernehmen, den die Bücherei aus ihrem Bestand aussortiert hatte. Die gelungene Premiere der Abschlussveranstaltung bot allen Beteiligten eine gute Gelegenheit, die Freude am Lesen zu feiern und Gemeinschaft zu erleben.