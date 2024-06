Für Freunde von Oldtimern ist sie ein fester, unverhandelbarer Termin im Veranstaltungskalender: Am Sonntag geht in Eisenberg zum zehnten Mal die Stadtrallye über die Bühne. Das Spektakel steigt rund um das Evangelische Gemeindehaus.

Die Interessensgemeinschaft Seltene Automobile im Donnersbergkreis (SAID) veranstaltet die Stadtrallye. Unterstützt wird sie dabei von der Stadt Eisenberg. Sebastian Dietz von der SAID berichtet, dass in diesem Jahr 100 Oldtimer an den Start gehen. Trotz großer Nachfrage bleibt die Teilnehmerzahl begrenzt, um das Programm im annehmbaren Rahmen halten zu können.

Der Zeitplan sieht so aus: Zwischen 9 und 10.30 Uhr trudeln die Teilnehmer ein und präsentieren ihre Fahrzeuge. Vom Cadillac und Rolls Royce Silver Shadow über Triumph, MG bis hin zum Talbot Matra Murena – viele verschiedene Modelle werden erwartet. Um 11.15 Uhr startet die 125 Kilometer lange Nordpfalzrundfahrt, die fast den gesamten Donnersbergkreis umfasst. Ein Moderator stellt beim Start jedes Fahrzeug und seinen Fahrer vor, bevor dann der Startschuss fällt. Zuvor müssen die Teilnehmer noch Geschicklichkeitsprüfungen absolvieren.

Das ist die Route

Die Rallye führt über Göllheim ins Zellertal bis nach Flörsheim-Dahlsheim, dann nach Kirchheimbolanden, Gerbach, Dielkirchen und über Schönborn nach Rockenhausen, wo eine kurze Pause eingelegt wird. Danach geht es weiter nach Marienthal, hinauf auf den Donnersberg, über Dannenfels und schließlich über Bennhausen und Weitersweiler zurück nach Eisenberg. Auf der Strecke sind weitere Geschicklichkeitsprüfungen, darunter eine kleine Fahrt auf Zeit, zu absolvieren.

Dietz betont, dass die Rallye kein Wettrennen ist, auch wenn die Zeit erfasst wird. Unterwegs müssen die sportlichen Teilnehmer auch Fragen zu historischen Gebäuden beantworten. Ab 15.15 Uhr werden die ersten Old- und Youngtimer zurück am Evangelischen Gemeindehaus erwartet. Die Siegerehrung findet gegen 18.15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus statt. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein der Nordpfälzer Wölfe. Zeitgleich findet am Sonntag auch die Bürgermeister-Stichwahl in Eisenberg statt. Der kleine Saal des Evangelischen Gemeindehauses steht hierfür zur Verfügung. Die beiden Veranstaltungen sollten sich nicht ins Gehege kommen.