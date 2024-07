Am Wochenende wird wieder Fischerfest gefeiert. Der Fischerverein Forelle hat hierfür auf dem Vereinsgelände in der Erdekaut ein großes Festzelt aufgebaut. Zwischen Hettenleidelheim und Eisenberg an der B47 befindet sich das ehemalige Zechenhaus, das als Vereinsheim für die Anglerfreunde dient. Schon zu Beginn des Fests am Samstag werden gegen 10 Uhr Fischerkönig und Fischerprinz gekürt. Beide traten gegen andere Angler vor zwei Wochen beim Königsangeln an. Das Essen steht aber auch in diesem Jahr im Mittelpunkt: Der Verein hat sich gerüstet an den nächsten beiden Tagen, frischen Backfisch zu servieren.