Carlsberg So kämpfen 60 Wehrleute gegen einen Waldbrand (mit Bildergalerie)
[Aktualisiert: 21.50 Uhr] Der Wald auf dem Kieskautberg südlich von Carlsberg hat am Mittwochabend auf einer Fläche von etwa 2500 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr ist um 16.29 Uhr alarmiert worden und war zwischenzeitlich mit ungefähr 60 Leuten im Einsatz. Größter Herausforderung dabei: genügend Löschwasser beizuschaffen. Seit etwa 19 Uhr ist der Brand unter Kontrolle, Glutnester müssen aber nach wie vor gelöscht werden. Förster Thomas Faller muss nun vor Ort ausharren und den Bereich überwachen.