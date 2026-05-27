Carlsberg RHEINPFALZ Plus Artikel So kämpfen 60 Wehrleute gegen einen Waldbrand (mit Bildergalerie)

Am Mittwochabend: Waldbrand auf dem Kieskautberg.
Am Mittwochabend: Waldbrand auf dem Kieskautberg.

[Aktualisiert: 21.50 Uhr] Der Wald auf dem Kieskautberg südlich von Carlsberg hat am Mittwochabend auf einer Fläche von etwa 2500 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr ist um 16.29 Uhr alarmiert worden und war zwischenzeitlich mit ungefähr 60 Leuten im Einsatz. Größter Herausforderung dabei: genügend Löschwasser beizuschaffen. Seit etwa 19 Uhr ist der Brand unter Kontrolle, Glutnester müssen aber nach wie vor gelöscht werden. Förster Thomas Faller muss nun vor Ort ausharren und den Bereich überwachen.

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Im Gespräch: Förster Thomas Faller (links) mit dem Carlsberger Wehrführer Sven Rinner.
Im Gespräch: Förster Thomas Faller (links) mit dem Carlsberger Wehrführer Sven Rinner.
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Ist mit seinen Kindern da: Förster Thomas Faller.
Ist mit seinen Kindern da: Förster Thomas Faller.
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Lagebesprechung: der Carlsberger Wehrführer Sven Rinner (links) mit dem stellvertretenden Verbandsgemeinde-Wehrleiter Florian Ra
Lagebesprechung: der Carlsberger Wehrführer Sven Rinner (links) mit dem stellvertretenden Verbandsgemeinde-Wehrleiter Florian Rahmseger.
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