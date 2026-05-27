[Aktualisiert: 21.50 Uhr] Der Wald auf dem Kieskautberg südlich von Carlsberg hat am Mittwochabend auf einer Fläche von etwa 2500 Quadratmetern gebrannt. Die Feuerwehr ist um 16.29 Uhr alarmiert worden und war zwischenzeitlich mit ungefähr 60 Leuten im Einsatz. Größter Herausforderung dabei: genügend Löschwasser beizuschaffen. Seit etwa 19 Uhr ist der Brand unter Kontrolle, Glutnester müssen aber nach wie vor gelöscht werden. Förster Thomas Faller muss nun vor Ort ausharren und den Bereich überwachen.

Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Im Gespräch: Förster Thomas Faller (links) mit dem Carlsberger Wehrführer Sven Rinner. Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Ist mit seinen Kindern da: Förster Thomas Faller. Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Lagebesprechung: der Carlsberger Wehrführer Sven Rinner (links) mit dem stellvertretenden Verbandsgemeinde-Wehrleiter Florian Rahmseger. Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf Foto: Anja Benndorf