Der Tennisclub Eisenberg sei gut durch die Coronazeit gekommen, stellte der Vereinsvorsitzende Erwin Knoth bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Vereinsheim fest, bei der auch langjährige Mitglieder geehrt wurden.

Von den 161 Mitgliedern sind allein 49 Jugendliche, so der Vereinsvorsitzende Knoth in seiner Bilanz. Die drei Jugendmannschaften waren im vergangenen Jahr erfolgreich und konnten sich über einen ersten, zweiten und dritten Platz freuen, berichtete Jugendwartin Lisa Dörr. Aktuell seien 34 Kinder gemeldet. Davon werden jeweils eine U10-, U15- und zwei U18-Mannschaften auf die Beine gestellt. Vor der Medenrunde ist ein Camp für die Jugendlichen und die aktiven Mannschaften vorgesehen.

Die drei Erwachsenenmannschaften haben im Vorjahr alle ihre Klasse gehalten, so Sportwart Uli Däuwel. Und in diesem Jahr sind zwei Herren- und eine Damenmannschaft am Start. Die Saisoneröffnung ist für den 1. Mai geplant, im Juli gibt es ein Sommerfest und der Saisonabschluss ist auf den 11. November terminiert, gab Knoth bekannt. Die Vereinsmeisterschaften finden am 24. September statt.

Regelmäßig ist mittwochs ein Clubabend und donnerstagabends ist jedermann beim freie Paare- und Mixed-Spielen willkommen. Seit dem 10. April läuft die Platzrenovierung. Ein letzter Arbeitseinsatz ist für den 22. April vorgesehen.

Die Geehrten

Wiebke Buchstaller, Gerhard Guttowsky (beide 50 Jahre Mitgliedschaft), Rolf Delker (40); Kathrin Heckel-Funck, Bernd Happersberger, Heidemarie Kulick, Andreas Schaffmeister, Jürgen Kalthoff (alle 25); Lilli Duffner, Klaus-Dieter Jacubasch (beide 10).