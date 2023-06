Auf Hochtouren laufen derzeit die Bauarbeiten in der Theodor-Storm-Straße in Steinborn. In dem vom Eisenberger Stadtrat beschlossenen Ausbaukonzept wird in diesem Jahr der Fußweg im Ortsteil auf einer Länge von rund 80 Metern komplett erneuert.

Im Eisenberger Ortsteil Steinborn wird derzeit kräftig in die Hände gespuckt. Genauer: in der Theodor-Storm-Straße. Hier soll der Fußweg nicht nur erneuert, sondern auch auf 2,20 bis 2,50 Meter verbreitert werden. Dabei sollen alle Möglichkeiten hinsichtlich der Flächen, die zum öffentlichen Raum gehören, ausgeschöpft werden.

Wie das Pflaster aussehen wird

Bevor der Ausbau losging, wurde ein Bodengutachten erstellt. Hierbei wurde ermittelt, dass der Untergrund des Weges hier und da stabilisiert werden muss. In den Untergrund wird daher ein Geotextil eingelegt, um die Flexibilität des Weges zu verbessern. Außerdem wurde eine Frostschutzschicht eingebaut. Eingefasst wird der Gehweg mit Tiefbordsteinen. Danach wird graues Rechteckpflaster im Fischgrätenmuster verlegt.

Bei dieser Baumaßnahme sollen dann auch Synergieeffekte zum Tragen kommen, denn auch die Eisenberger Versorgungsbetriebe werden dann aktiv. Die Wasserwerke erneuen im Zuge des Ausbaus die Hausanschlüsse, und der Energieversorger Keep verlegt neue Stromleitungen. Hierbei werden auch Straßenlaternen mit neuester LED-Technik installiert und Hausanschlüsse erneuert. Die Gesamtkosten für die Stadt betragen bei dieser Maßnahme rund 83.000 Euro, dazu kommen rund 18.500 Euro, die aber von der Keep beziehungsweise vom Wasserwerk übernommen.