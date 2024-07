Auf dem Vorplatz des Eisenberger Türkisch-Islamischen Kulturvereins an der Tiefenthaler Straße hat am vergangenen Sonntag reges Treiben geherrscht. Der Verein, der 1976 als Türkischer Arbeiterverein gegründet wurde, feierte wieder sein traditionelles Familien- und Sommerfest. Mittlerweile zählt er über 250 Mitglieder aus der gesamten Region. Mehr als 200 Besucher kamen an diesem Nachmittag zusammen und genossen ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Clown Ali begeisterte die Kinder mit Zaubertricks, während weitere Unterstützung von Kulturvereinen aus Lustadt und Germersheim kam. Für das leibliche Wohl sorgte eine große Festtafel, die mit der Vielfalt der türkischen Küche jeden Besucher überraschte. Eine türkische Folkloregruppe bereicherte das Fest mit Tänzen und traditioneller Musik. Auch Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) war anwesend und betonte in seiner Grußrede die Bedeutung der eigenen Identität, die durch Kultur und Gemeinschaft bewahrt wird.