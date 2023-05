Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer ausgelassenen Party und viel Lob hat das Leininger-Gymnasium am Dienstag seine bisherige Direktorin Cornelia Diehl verabschiedet. Ein Referent der Schulbehörde verriet: In einer alten Beurteilung über die scheidende Chefin steht etwas, was er so „nie wieder gelesen“ hat.

Cornelia Diehl hat Wort gehalten. Wie angekündigt, hat sie das Leininger-Gymnasium in Grünstadt mit zwei lachenden Augen verlassen. Die 60-Jährige wechselt in die passive Phase ihrer