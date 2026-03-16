Benzin und Diesel sind deutlich teurer geworden. In Grünstadt kämpfen Firmen mit den steigenden Kosten – und das könnte schon bald Folgen für die Kunden haben.

Wenn der Tank leer ist, erleben Autofahrer seit Kurzem eine böse Überraschung: Die Spritpreise sind innerhalb weniger Wochen drastisch gestiegen. Der Literpreis für Benzin liegt seit Ende Februar nun bei knapp über zwei Euro. Ebenfalls haben die Kosten für Diesel zugelegt, auf über 2,10 Euro – mit steigender Tendenz.

Das hängt mit dem Angriff Israels und der USA auf den Iran Ende Februar zusammen. Als Konsequenz setzte die iranische Führung eine Blockade der Straße von Hormus für den Ölhandel um. Die Folge: erhöhte Preise bei Heizöl, Benzin und Diesel in Teilen Europas. Ob es sich dabei um den einzigen Grund für die gestiegenen Spritpreise handelt, ist strittig. So warf unter anderem Herbert Rabl vom deutschen Tankstellen-Interessenverband in der „ Stuttgarter Zeitung“ den Ölkonzernen Abzocke vor: Die Konzerne hätten das Öl günstig eingekauft und würden es nun teuer verkaufen, so der Verbandssprecher.

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4000 Euro Mehrkosten im Monat

So oder so: Die hohen Spritpreise haben nicht nur starke Auswirkungen auf die Pendler, sondern auch auf Unternehmen und damit unter Umständen auf die Kunden. Amar Ahmad aus Grünstadt leitet den Mietwagen- und Taxibetrieb „Pfalzcar Pfalztaxi“. Sieben Taxi-Wagen seien für ihn in der Stadt unterwegs. Das heißt: „Ich bin von den erhöhten Preisen besonders betroffen.“ Für seinen Betrieb habe er die Mehrbelastung ausgerechnet: 4000 Euro müsse er im Monat mehr bezahlen. Das sei „sehr anstrengend“. Wenn die Preise weiter anziehen, wird er auf „Reserven zurückgreifen“ müssen, wie er sagt.

Nach sechs bis acht Wochen müssen wir gucken, ob wir die Mehrkosten weitergeben.

Sein Problem als Taxiunternehmer ist: Die Fahrpreise legt er nicht selbst fest, über sie bestimmt der Landkreis. Deshalb habe er sich bereits an die Kreisverwaltung gewendet, erzählt er. Dort habe er die Auskunft erhalten, dass diese Phase nur vorübergehend sei – und dass keine Tarifanpassungen folgen sollen. Ahmad hat eine andere Haltung: „Das mit den Preisen wird länger gehen.“ Und er ist sicher: Sie werden weiter steigen. Auf Nachfrage teilt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit, dass bereits ein Antrag vorliegt, um die Taxi-Tarife anzupassen. Dieser werde aktuell geprüft, heißt es. Die Sprecherin ergänzt, dass der Antrag grundsätzlich für „nachvollziehbar gehalten“ werde. Nicht nur die erhöhten Spritpreise spielten da eine Rolle, sondern auch der steigende Mindestlohn, den Taxiunternehmen ebenfalls tragen müssten. Die letzte Tarifanpassung fand 2023 statt.

Preise weitergeben ist Option

Unzufrieden ist auch Thomas Müller, Co-Chef der Fahrschule Müller in Grünstadt: „Wir merken das schon erheblich.“ Vor allem die Schnelligkeit der Preissprünge habe ihn überrascht. In seinem Betrieb habe er acht Autos und vier Zweiräder – die müssten alle getankt werden. Aktuell könne er die erhöhten Preise noch verkraften. „Wir haben da noch Puffer“, sagt er. Sollten die Preise hoch bleiben, hat sich Müller bereits einen zeitlichen Rahmen gesetzt: „Nach sechs bis acht Wochen müssen wir gucken, ob wir die Mehrkosten weitergeben.“ Das betreffe dann Neuverträge, stellt er klar. Ihn ärgert, dass die Politik einerseits davon rede, den Führerschein günstiger zu machen, während gleichzeitig keine Spritpreisbremse eingeführt werde. Auf Elektrowagen umzusteigen, wie Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) vorgeschlagen hat, könne er derzeit nicht: „Die sind aktuell teurer als Verbrenner.“

Viel mit Autos unterwegs sind auch Gas- und Wasserinstallateure, darunter die Firma Kronemayer aus Grünstadt. Geschäftsführer Christoph Kronemayer wolle den Kunden Sicherheit geben und deshalb versuchen, die Preise zu halten. Aber das sei nur vorübergehend möglich. Die aktuelle Situation sei vergleichbar mit dem Beginn des Ukrainekriegs und dessen Folgen.

Hauptproblem: Energie- und Lieferantenkosten

Deshalb rechnet er damit, dass auch die Lieferanten schon bald mehr Geld verlangen und auch die Strom- und Gaspreise anziehen werden. Diese beiden Faktoren machten seiner Firma mehr zu schaffen: „Sprit ist da eher ein kleinerer Posten.“ Wann sich die übrigen Preissteigerungen bemerkbar machen, stehe derzeit in den Sternen. Kronemayer beschreibt es als „schleppenden Verzug“, der erst in drei bis vier Monaten eintreten könne – wie vor vier Jahren, als Russland die Ukraine überfiel. Genauso unklar sei, in welchen Bereichen das besonders spürbar wird. Als Beispiel nennt er Porzellan: Wegen der hohen Energiekosten zum Brennen des Materials seien die Preise damals massiv gestiegen. „Das sind versteckte Preissprünge“, sagt er. Stand jetzt wolle er die Lage aber beobachten, bevor er die Kosten an die Kunden weiterträgt.

Ähnlich sieht es Jens Gandyra vom gleichnamigen Gartenbaubetrieb in Grünstadt. Ihm gehören vier Fahrzeuge, die er und seine neun Mitarbeiter nutzen. Noch merke er nichts von der Preissteigerung, weil sein Betrieb Tankkarten nutze – aber die Rechnung, die ihn am Ende des Monats erwartet, löse bereits Bauchgrummeln aus. Auch er denkt bereits darüber nach, die Kosten weiterzugeben. Was aber auch feststeht: Aufträge, die bereits bestehen, behalten die vereinbarten Preise. Ein Vorteil seiner Firma: Der Einzugsbereich umfasse nur den Landkreis Bad Dürkheim bis Ludwigshafen, ist also überschaubar.

Abfedern für gewisse Zeit möglich

Das größere Problem seien die Materiallieferungen, „gerade wenn täglich tonnenweise Material gebraucht wird“, sagt Gandyra. Die gestiegenen Kosten der Lieferanten werden zwar auch nicht „von jetzt auf gleich“ fällig, müssten aber bedacht werden. Sollte es zu einer extremen Steigerung kommen, müsste der Betrieb Aufträge sogar zurücknehmen. „Aber das wäre für die Kundenzufriedenheit schlecht“, resümiert der Geschäftsführer, der deshalb vorerst auf Reserven zurückgreifen möchte, wenn es nötig wird. „Das ist zwar belastend, aber diese Steigerung sollte jeder Betrieb auffangen können“, ist er überzeugt. Für kurze Zeit könne er die Kosten abfedern – hofft aber, wie viele andere auch, dass sich die Lage bald wieder entspannt.