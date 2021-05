Der Ball muss wieder ruhen. Acht Spieltage konnten in der Fußball-C-Klasse Rhein-Pfalz Nord absolviert werden, bevor das Coronavirus die Runde erst einmal stoppte. Wie haben sich die Klubs aus der Region geschlagen?

In den vergangenen Spielzeiten war der TSV Carlsberg immer nur ganz knapp am Aufstieg gescheitert. In der neuen Runde wollte es das Team von Spielertrainer Kevin Emig nun endlich wissen. Und die Carlsberger, die ja einen neuen Kunstrasen haben, haben die Erwartungen auch bis zur Corona-Unterbrechung voll erfüllt. Sieben Spiele, siebenmal ging der TSV als Sieger vom Feld. Das Torverhältnis von 40:14 ist auch stark. Emig selbst war mit neun Toren der Goalgetter der Carlsberger, die als einzige Mannschaft bislang die perfekte Punktebilanz eingefahren haben und als Ligaprimus pausieren.

Lasse Thoms: ein echter Knipser

Als härteste Verfolger des TSV hat der SV Kirchheim bisher für Furore gesorgt. Nur ein einziges Mal verlor das Team von Spielercoach Jens Benda. Zu Beginn der Runde gab es eine 1:7-Klatsche gegen den TSV Carlsberg. Mit Lasse Thoms, der zehn Tore erzielt hat, hat der Tabellenzweite einen echten Knipser. Ob die Kirchheimer in einem Rückspiel gegen Carlsberg erneut so hoch auf die Mütze bekommen würden? Nach den Leistungen in den letzte Spielen vor der Pause kann man sich das schwer vorstellen.

VfR Grünstadt III: Eigentlich hätten die Grünstadter in die B-Klasse aufsteigen können, doch der VfR sagte letztlich ab. In dieser Saison spielt das Team wieder oben mit. Mit fünf Siegen ist die Mannschaft von Coach Sebastian Schneider aktuell Dritter. Die Unterbrechung kam auch für den VfR III eigentlich zur Unzeit. Die Grünstadter hatten gerade eine kleine Serie gestartet. Mit Tobias Fath, der bislang zehnmal den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbrachte, hat der VfR III den besten Torjäger der Liga in den eigenen Reihen. Bei einer Saisonfortsetzung sollte man das Team wieder – beziehungsweise weiter – auf der Rechnung haben.

TuS Sausenheim II hatte ein bisschen Pech

Mit Matthias Franzreb (8 Tore) hat der TSV Ebertsheim II einen der besten Angreifer im Kader. Er erzielte fast ein Drittel der Tore für das Team, das punktgleich mit dem VfR Grünstadt III (beide 15 Zähler) auf dem vierten Rang liegt und auch noch vom Aufstieg träumen darf.

Der TuS Sausenheim II zeigte sich bislang defensivstark, hatte aber auch ein bisschen Pech in den bisherigen Partien. Mit zwölf Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Lukas Gölbert auf Platz sechs. Vor der Corona-Unterbrechung hatten die Sausenheimer drei Spiele in Folge gewonnen. Die Pause nervt.

Die SG Leiningerland II spielte bislang eine bessere Rolle als noch in der Vorsaison. Das Team holte schon dreimal einen Dreier – und steht auf Platz sieben der Tabelle.

Ebenfalls ist erfreulich, dass der SV Obersülzen II wieder eine Mannschaft in den Spielbetrieb der C-Klasse schickte. Auch wenn die sportliche Bilanz eher noch ausbaufähig ist. Drei Punkte stehen für den SVO II zu Buche.