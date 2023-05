Manfred Giel bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Spielmannszugs Eisenberg. Er wurde laut Verein bei der jüngsten Hauptversammlung im Amt bestätigt, sein Stellvertreter bleibt Wolfgang Schmitt. Neue Beisitzerin und Jugendsprecherin wurde die erst 16 Jahre alte Julia Stahl. Sie trat die Nachfolge von Bernd Fachenbach an.

Die Lust ist wieder da. 23 Jahre lang sitzt Manfred Giel nun schon dem Spielmannszug Eisenberg vor, zwei weitere werden nun hinzugekommen. Es müssen nicht zwangsläfig die letzten sein, die Freude an der ehrenamtlichen Arbeit ist bei Giel längst wieder da. „Vor ein paar Jahren hatte ich mal mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Damals hatte sich aber kein Nachfolger gefunden und ich bin geblieben. Mittlerweile ist aber die Freude wieder da, die Motiviation. Und das liegt auch an den vielen jungen Mitgliedern, die wir haben“, so der 71-Jährige, für den die Vorstandschaft in diesem Kontext fast wie ein Jungbrunnen wirke, im Nachgang zur Sitzung.

Neben neun Erwachsenen musizieren derzeit elf junge Musikerinnen und Musiker im Orchester, drei sind davon in Ausbildung. „Die jungen Musiker sind damals über das Jugendorchester, das sich in der Pandemie leider aufgelöst hat, zum Verein gekommen. Wir sind froh, dass wir sie halten konnten“, sagt Giel. Dazu habe sicherlich beigetragen, dass man sich inhaltlich etwas modernisiert habe, sowohl was das Programm als auch die Instrumentierung angeht. „Wir haben mittlerweile ein Keyboard dabei, das kommt bei den jungen Leuten gut an“, sagt Giel.

Aktuell zählt der Verein 97 Mitglieder. „Vor etwa zehn Jahren hatten wir noch 120, 130. Es gab einen stetigen Rückgang, aber es kommen immer noch regelmäßig neue Leute dazu“, so Giel. In der Pandemie sei es einigermaßen stabil geblieben, es sei aber gut, dass sie vorbei ist und auch wieder Veranstaltungen stattfinden. Auch in finanzieller Hinsicht. Giel: „Wir sind auf diese Veranstaltungen angewiesen. Über die Konzerte alleine geht es nicht.“

Zu den Höhepunkten des vergangenen Jahres zählte der neue und alte Vorsitzende die Orchesterauftritte, unter anderem bei der Maifeier des DGB, beim Automarkt, beim deutsch-französischen Bauernmarkt, amn Vereinstag sowie beim Platzkonzert in Gerbach und bei dem Kerwekonzert in Marienthal. Auch die dreitägige Allgäureise zu den „Eisenberger Tagen“, bei denen der Spielmannszug am dortigen Festabend mitgewirkt hat, ist positiv in Erinnerung geblieben.

Wichtig sei auch die im März unter den Mitgliedern gestartete Spendenaktion für ukrainische Flüchtlinge, die in Polen Unterschlupf fanden. Hierbei konnte eine Summe von 1000 Euro bereitgestellt werden. Der Gesang-und Musikring Eisenberg und Ehrenmitglied Dieter Dech steuerten aus einer öffentlichen Spendenaktion nochmals 1000 Euro bei. Giel: „Der Spielmannszug dankt allen Spendern auf diesem Weg nochmals sehr herzlich.“

In diesem Jahr stehen mehrere Orchesterauftritte an, der nächste ist am Muttertag beim Hoffest des Erdbeerlandes Funck. Außerdem wollen die Musiker im Juli ein Platzkonzert in Ruppertsecken geben. Ein Jugendausflug in den Freizeitpark Tripsdrill und ein Vereinsausflug sollen das Jahresangebot abrunden.

Unumgänglich sei eine seit Jahren zurückgestellte Beitragsanhebung, die im kommenden Jahr in Kraft treten soll, so Giel. Sie soll moderat ausfallen, so der Vorsitzende. Die Vereinsmitglieder werden in einem Info-Schreiben hierüber informiert.

Kontakt

Infos und Kontakt zum Verein unter www.spielmannszug-eisenberg.de. Die Musikproben des Orchesters sind jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr in der IGS, ehemalige Realschule, Friedrich-Ebert-Straße, Musiksaal. Interessierte sind herzlich willkommen, so Giel.

Der Vorstand

Vorsitzender Manfred Giel; Stellvertreter Wolfgang Schmitt; Kassierer: Doris Giel, Helga Mayer; Schriftführer/Jugendleiter: Anna Hofmann; Beisitzer: Peter Doll, Paul Baumbach, Barbara Mayer, Julia Stahl, Daniel Suppes; Dirigent: Johann Dewald; Instrumente und Bekleidung: Daniel Suppes und Niklas Mayer