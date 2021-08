20 Leser sind am Mittwoch in der Grünstadter Martinskirche zusammengekommen, um etwas über die Orgel – das Instrument des Jahres 2021 – zu lernen und sie zu hören. Bezirkskantorin Katja Gericke-Wohnsiedler begeisterte sowohl die musisch als auch die technisch interessierten Leser.

Von Timo Benß

Der Grünstadter Stephan Skobel ist beeindruckt von der Technik, die in einer Orgel steckt. Besonders gefiel ihm bei dem Vortrag, dass Kirchenmusikdirektorin Katja Gericke-Wohnsiedler die Grundlagen erklärte. „Ich habe mir jetzt vorgenommen, öfter Orgelkonzerte zu besuchen“, sagte er.

Gericke-Wohnsiedler nahm bei der Station der RHEINPFALZ-Sommertour am Mittwochvormittag die Orgel sprichwörtlich auseinander. Von Grund auf erklärte sie, wie ein Ton entsteht, was verschiedene Register sind und wie man sie auswählt.

Ursula Hölcker aus Ramsen spielt Akkordeon. Ihr fiel beim Vortrag auf, dass das Prinzip der beiden Instrumente eigentlich genau dasselbe ist: Es wird Luft gepumpt, die durch eine bestimmte Mechanik in den richtigen Ton des richtigen Registers geleitet wird. Auch ihr gefiel der Vortrag gut. Besonders hat es ihr die Mechanik angetan.

Register klingen unterschiedlich

Gericke-Wohnsiedler erklärte, wie man es als Organist schafft, dass genau die Pfeifen mit Luft versorgt werden, die man gerade zum Klingen bringen will. Die Tonhöhe wird dadurch bestimmt, welche Taste man drückt. Dadurch gelangt schon mal Luft in die richtige Tonkanzelle. Zieht man dann noch das Register, das für die richtige Klangfarbe zuständig ist, entsteht ein Ton.

Mit einem Stück des frühbarocken italienischen Komponisten Girolamo Frescobaldi zeigte Gericke-Wohnsiedler, wie unterschiedlich eine Orgel klingen kann, wenn man sie jeweils anders registriert. So können ganz zarte Flötenklänge erklingen, aber auch laute Trompeten erschallen, wenn man die Zungenregister benutzt.

Welche Register man in einer Orgel hat und wie die dann im Speziellen klingen, das ist sehr unterschiedlich – sowohl regional als auch von der Epoche abhängig, in der die Orgel gebaut oder restauriert wurde. Gerade über diesen Punkt war RHEINPFALZ-Leserin Sigrid Kemmann aus Grünstadt erstaunt. Dass ein Orgelklang auch regional so unterschiedlich sein kann, fand sie interessant.

Passende Musik zur jeweiligen Orgel

Die Aufgabe des Organisten, sagte Gericke-Wohnsiedler, sei es, die richtige Musik zur jeweiligen Orgel auszuwählen. Auf einer romantischen Orgel sei es schwieriger, Stücke von Bach zu spielen als auf einer Barockorgel. Und selbst das könne man pauschal so nicht sagen. Denn da müsse man noch unterscheiden zwischen süddeutschem und norddeutschem Barock. Auch innerhalb Europas sind Orgeln sehr unterschiedlich. Eine spanische Orgel klingt anders als eine englische oder französische Orgel.

In Grünstadt steht eine Orgel der Firma Steinmeyer aus dem Jahr 1959. „Für die Zeit sehr hochwertig“, sagte Gericke-Wohnsiedler. Wie auch in der Architektur wurde im Orgelbau in dieser Zeit sehr günstig produziert. Dabei sind auch billige Materialien verwendet worden. Dafür dass das Grünstadter Instrument ein Kind der Nachkriegszeit ist, sei es wenig wartungsanfällig, so die Kantorin, zumindest was größere Arbeiten angehe.

Dennoch gebe es auch hier noch einiges zu tun, so Gericke-Wohnsiedler. So seien einige der großen Pfeifen mit der Zeit leicht krumm geworden. Besonders an den inneren beiden Pfeifen im rechten Pedalturm sieht man dadurch eine Lücke – wenn man es weiß. Außerdem klappere die Traktur, also die Verbindung zwischen Taste und Pfeife, etwas. Bei Orgeln ist es wie bei den Kirchengebäuden selbst: Es gibt immer irgendetwas zu tun.

Was Pedaltürme sind und wofür sie da sind, lernten die RHEINPFALZ-Leser ebenso wie das Werkprinzip. Hierbei kann man anhand der Architektur auch den klanglichen Aufbau der Orgel erkennen.

Dass bei der Abschlussrunde die Frage nach der Anzahl der Pfeifen kommt, hat sich Gericke-Wohnsiedler schon gedacht und vorsorglich zusammengerechnet: Um die 1650 sind es in Grünstadt – und jetzt wissen die 20 Leser auch, wie man sie zum Klingen bringt.