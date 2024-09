In der Stumpfwaldgemeinde wird die nächsten Tage kräftig gefeiert: Die Ramser Kerwe steht an. Mittelpunkt ist das Festzelt der Feuerwehr auf dem Kerweplatz.

Ausgegraben wird die Kerwe um 0 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ab 20 Uhr darf schon auf der Kerwe-Party kräftig gefeiert werden. Am Samstag, 14. September, geht es ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen los. Beim TuS Ramsen gibt es am selben Tag von 12 bis 15 Uhr ein Pfälzer Hoffest. Das Kerwespiel steigt um 16 Uhr zwischen dem TuS Ramsen und der TSG Kerzenheim. Abends gibt es Live-Musik von The Muppets (ab 20 Uhr).

Der Sonntag beginnt um 10 mit einem Frühschoppen. Um 14 Uhr führt der Kerweumzug durchs Dorf, anschließend gibt es die Kerweredd. Alleinunterhalter Kalli Koppold will ab 17 Uhr für Stimmung sorgen.

Während am Montag, ab 11 Uhr, nur der Ausschank der Feuerwehr (die diesen jeden Tag übernimmt) auf dem Plan steht, hält der Dienstag noch einmal mehr Programm bereit (ab 15 Uhr). Um 17 Uhr gibt es Kinderfreifahrten, gesponsert durch die Gemeinde. Um 20.30 Uhr ist ein Absacker im Hersch geplant, um 0 Uhr wird die Kerwe beerdigt. Und auch das traditionelle Bach-Hubbsen darf zum Ende nicht fehlen.