Dampfnudeln auf der Burg, Holunderbowle im Kloster und eine Zugfahrt durch den Wald – der Wandererlebnistag setzt auf ungewöhnliche Kombinationen.

Der neue Trilogiewanderweg der Verbandsgemeinde Eisenberg wird am Samstag, 20. Juni, mit einem Wandererlebnistag offiziell eröffnet. Die Besucher können sich auf Musik, regionale Spezialitäten, Familienangebote und zahlreiche Aktionen entlang der Strecken freuen. Die offizielle Eröffnung beginnt um 10 Uhr auf dem Marktplatz in Eisenberg mit dem Spielmannszug und den Eisenberger Hexen. Die Besucher können die drei verschiedenen Etappen erkunden: den acht Kilometer langen Tonspurenweg im Eisenberger Stadtgebiet, den 17 Kilometer langen Stumpfwaldsteig, der von Ramsen über den Eiswoog zum Stumpfwald führt, sowie die 14 Kilometer lange Sagenhafte Ruinentour, die von Kerzenheim über Steinborn und Stauf bis nach Rosenthal geht. Die Ausgabe- und Einlösestationen für die Stempelkarten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet und befinden sich jeweils an den Startpunkten: am Marktplatz in Eisenberg, am Eiswoog in Ramsen und am Friedhof in Kerzenheim.

Am Wegesrand gibt es ein großes Rahmenprogramm. In Eisenberg dürfen sich die Besucher unter anderem auf Seccos, Grillspezialitäten, Pommes, Kaffee und Kuchen, Glitzertattoos, einen DRK-Infostand und gegen Vorlage einer Stempelkarte sogar auf freien Eintritt im Waldschwimmbad freuen. In Kerzenheim gibt es ebenfalls Gegrilltes, ein Torwandschießen und eine Kinderschminkaktion. Auf der Burg Stauf können sich die Wanderer mit Dampfnudeln stärken, in Rosenthal gibt es Klosterführungen, eine Holunder-Rosen-Bowle und Brote mit Klosterkräuterquark. In Ramsen können die Besucher mit der Stumpfwaldbahn fahren, sich auf dem Kleehof über Reitpädagogik informieren, im Klosterhof mittelalterliche Schaukämpfe anschauen und sich mit Bratwurst, kühlen Getränken und Kaffee stärken.

Die Abschlussveranstaltung findet ab 18 Uhr in der Lautersheimer Straße in Kerzenheim statt. Dann spielt die Band Coverhelden.

Info

Das vollständige Programm des Wandererlebnistags finden Sie auf der Internetseite www.vg-eisenberg.de unter der Rubrik „Freizeit und Tourismus“.