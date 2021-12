Bei den Bundesliga-Kunstturnern der TSG Grünstadt gehen Sportler aus ganz Europa an die Geräte. Wir haben zwei von ihnen gefragt, wie sie in ihrem Heimatland Weihnachten feiern. Trainer „Pogo“, der aus Russland stammt, hat gleich mehrere Feiertage zur Auswahl. Sein Hauptfeiertag steht aber fest.

Vlad Cotuna wohnt in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien. Dort feiert er mit seiner Familie das Weihnachtsfest. Es wird zusammen gekocht und viel gegessen, die Familie spielt Brettspiele. Und es wird viel Wein getrunken, erzählt der 31-Jährige Kunstturner.

Gefeiert wird aber nicht, wie etwa in Deutschland, schon am 24. Dezember. Geschenke gibt es erst am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages. Dennoch hat der 24. Dezember für Cotuna eine besondere Bedeutung. Zusammen mit seiner Frau verbringt er den Abend vor dem Fernseher mit einem Filmmarathon. „Wir sitzen einfach nur da, schauen Filme und trinken Glühwein“, erzählt er. Und man wartet natürlich auf die Geschenke.

Am ersten Weihnachtsfeiertag wird mit der Familie von Cotunas Frau gefeiert, die auch in Bukarest wohnt. „Wir passen alle an einen Tisch“, sagt er. Es sei sehr familiär und gemütlich.

Abends geht es dann aber ins Auto. Dann fährt Cotuna acht Stunden nach Timioara im Westen Rumäniens, wo seine Familie wohnt. Die Stadt mit etwa 300.000 Einwohnern liegt etwa 700 Kilometer von Bukarest entfernt. Dort wird am zweiten Weihnachtsfeiertag gefeiert.

Und was wünscht sich Cotuna zu Weihnachten? „Ich wünsche mir einfach nur, gesund zu sein“, sagt er. Das sei die allerwichtigste Sache. Alles andere nehme er, wie es kommt.

In der Schweiz gibt es Fondue

Bei Tim Randegger in der Schweiz wird Weihnachten gar nicht so viel anders als in Deutschland gefeiert. Randegger wohnt und trainiert in Magglingen, wo sich das Leistungszentrum des Schweizerischen Turnverbandes befindet. Dort gibt es das Jahresessen, eine interne Weihnachtsfeier mit allen Turnern und Trainern. „Sonst gehen wir danach noch feiern. Aber das ist ja momentan schwierig“, so Randegger.

Über die Weihnachtsfeiertage gibt es zwei Wochen Ferien, dann geht es für ihn nach Hause nach Wilen bei Wollerau am Zürichsee, wo seine Familie wohnt. An Heiligabend feiert Randegger mit der Kernfamilie, am Ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann zur Tante. Dort gibt es dann – typisch schweizerisch – Fondue. In seiner Familie gibt es meistens noch Hackbraten oder Geschnetzeltes.

In der Familie werde viel gegessen und es werden Gesellschaftsspiele gespielt. Was die Geschenke angehe, gebe es bei den Randeggers etwas Kleines, erzählt er. Jeder bekomme ein Geschenk und dürfe dieses unterm Christbaum auspacken. Ab und zu werden Weihnachtslieder gesungen. So richtig typische schweizerische Weihnachtstraditionen, die sich von den deutschen unterscheiden, kennt Randegger allerdings nicht.

Dürfen Leistungsturner eigentlich Plätzchen essen? „Ja, das machen wir auch. Wir sind da ziemlich normale Jugendliche“, sagt der 21-Jährige und fügt hinzu: „Ein bisschen verwöhnen dürfen wir uns an Weihnachten schon.“ Das harte Training gehe dann wieder im Januar los.

In Russland wird später gefeiert

Plätzchen hat TSG-Trainer Alexander Pogoreltsev seinen Turnern erlaubt, sagt er. Inmitten der Pandemie dürfe man nicht so streng sein. Der 43-Jährige lebt seit 2002 in Deutschland, ist aber in Russland aufgewachsen. Seitdem musste er sich für ein Weihnachtsfest entscheiden. „Zu viele Feiertage sind auch nicht gut“, sagt er und lacht.

In Russland feiern die orthodoxen Christen Weihnachten in der Nacht vom 6. zum 7. Januar – nach dem Julianischen Kalender. Man trifft sich mit der Familie, es gibt viel Essen. Dann sammele man seine Bekannten und Verwandten ein und gehe gemeinsam in die Kirche. So ist es zumindest bei Pogoreltsev, der russisch orthodox getauft ist.

Nach den Gottesdiensten, die mal etwas länger dauern können als in der katholischen oder evangelischen Kirche, gehe die Gruppe in der Regel spazieren, um sich aufzuwärmen. Am 1. Januar beginnt nämlich die sogenannte Weihnachtskälte. Minus 30 Grad seien da keine Seltenheit, so Pogoreltsev.

Daheim gibt es dann wieder Essen. „Und zwar ziemlich deftig“, erzählt der Trainer. Viel Wurst und Fleisch oder eine Ente stehen auf dem Speiseplan. Oft gebe es auch traditionelle Gerichte wie die beliebten Bliny, eine russische Variante des Pfannkuchens. Diese kann man etwa mit Kaviar essen oder zum Nachtisch als süße Variante. Manchmal gibt es Pierogi, gefüllte Teigtaschen, etwa mit Fisch. „Jeder macht es anders“, sagt Pogoreltsev.

Der 6. Januar war nicht schon immer der wichtigste Weihnachtsfeiertag in Russland, erzählt Pogoreltsev. In der Zeit der Sowjetunion wurden Christen verfolgt und christliche Feiertage verboten. Deshalb wurde Neujahr zum wichtigsten Feiertag. Auch heute noch feiern die Menschen in Russland Silvester unterm Weihnachtsbaum. Für viele russisch-orthodoxe Christen wurde aber nach Ende der Sowjetunion wieder der Heiligabend – in Russland der 6. Januar – zum Hauptfeiertag. In Deutschland feiert „Pogo“ aber wie die Deutschen. „Der 24. Dezember ist jetzt mein Hauptfeiertag geworden“, sagt er.